Büyükelçi Tezel: Ukrayna'yla ilişkilerde bir adım daha atıldı

Deniz Berktay / Kiev, 27 Ekim (DHA) - Türkiye\'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Ukrayna\'ya yaptığı ziyaretin sonuçlarını ve Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin mevcut durumunu, Doğan Haber Ajansı\'na değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 10 bakanla birlikte katıldığı Kiev ziyaretinde önemli görüşmelerin gerçekleştirildiğini, 2017-2020 dönemine ait Eylem Planı dahil dokuz belgenin imzalandığını kaydeden Büyükelçi Tezel, bu ziyaretle, ikili ilişkilerde farklı alanlarda hayata geçirilmeye başlanan ileri bir adımın atıldığını dile getirdi.

Ukrayna\'nın Türkiye\'yle ilişkilere özel bir önem verdiğini vurgulayan Büyükelçi Tezel, 2016 yılında Türkiye\'de 15 Temmuz olayları patlak verdiğinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko\'nun daha olayın ilk saatlerinde danışmanı aracılığıyla kendisini arayarak, kendilerinin Türkiye\'deki seçilmiş yönetimin arkasında olduklarını söylediğini aktardı.

Kendisinin Ukrayna\'ya geldiği 2014 yılı başlarında Ukrayna\'da istikrarsızlığın tavana vurduğunu belirten Büyükelçi Tezel, şimdiki durumdaysa, döviz kurunun öngörülemediği bir dönemden, makroekonomik istikrarın sağlandığı bir döneme geçildiğini, ülkenin Kırım ve Donbas gibi bazı bölgelerinin denetimini 2014 yılında kaybetmiş olmasına karşılık ülkedeki silahlı çatışmaları en doğudaki Donetsk ve Lugansk illeriyle sınırlı tutmayı başardıklarını kaydetti. Reform sürecinin daha hızlı devam etmesi gerektiğini söyleyen Tezel, diğer taraftan gidişatın iyi yönde olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Ukrayna\'nın belli alanlarda gelişmiş iki ülke olduğunu belirten Tezel, Ukrayna\'nın son derece eğitimli bir nüfusa sahip olduğunu, savunma sanayi, uzay teknolojisi ve madencilik gibi farklı alanlarda üstünlükleri bulunduğu, son derece verimli topraklara sahip olduğunu dile getirdi. Diğer taraftan Ukrayna\'nın modernizasyona ve yönetişime ihtiyacı olduğunu ifade eden Tezel, “iş dünyasının da bunu doğru anlamasını arzu ediyoruz. Her şey tozpembe değil, fakat gidişat olumlu yönde. Bu geçiş döneminde işadamlarının gelmesini istiyoruz. Kriz, fırsat getirir. Fakat bu, kör bir fırsatçılık olmamalı. Gerek bizlerden, gerekse diğer işadamlarından buradaki yatırım imkanları ile ilgili bilgi alarak, riskleri gerçekçi şekilde değerlendirerek gelmelerini arzu ediyoruz” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin halihazırda 4.5 milyar dolar dolayında olduğunu belirten Tezel, bunun inanılmaz düşük bir rakam olduğunu, iki ülkenin birbirine yakınlığı, karşılıklı üstünlükleri ve toplamda 120 milyon nüfusa sahip oldukları düşünüldüğünde, bu rakamın çok daha yüksek olması gerektiğini ifade etti. Türkiye ile Ukrayna\'nın bu çerçevede uzun süreden beri Serbest Ticaret Anlaşması konusunda görüşmeler yürüttüğünü hatırlatan Tezel, Ukrayna\'nın tarım da dahil olmak üzere pek çok alanda tam liberalizasyon konusunda ısrar ettiğini, buna karşılık Türkiye\'nin, 30\'dan fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalamış ve bu konuda tecrübe sahibi bir ülke olarak Ukrayna\'ya, büyük resmi görmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Tezel, bu çerçevede Türkiye\'nin Ukrayna\'ya, halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış konularda anlaşmanın yürürlüğe girmesini tavsiye ettiğini kaydetti. Büyükelçi Tezel, bu çerçevede Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması\'nın yakın bir gelecekte imzalanacağına inandıklarını belirtti.

