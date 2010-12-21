-BÜYÜKELÇİ TAN'DAN LOBİ ÇALIŞMASI WASHINGTON (A,A) - 21.12.2010 - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Ermeni tasarısının Temsilciler Meclisi gündemine getirilmemesi için yürüttüğü çalışmaların kapsamını daha da genişletti. Edinilen bilgiye göre, Büyükelçiliğin tasarıyı engelleme girişimleri çerçevesinde, geçen haftaya göre daha fazla sayıda Kongre üyesine ulaşılırken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Kongre üyelerini bizzat aradı. Büyükelçi Tan, Kongre üzerinde etkisi olan ABD'nin eski dışişleri ve savunma bakanları ile ulusal güvenlik danışmanlarıyla da gün içinde telefon görüşmeleri yaptı. Büyükelçilik yetkilileri, Kongre üyelerinin ekipleriyle de yoğun bir telefon trafiği yürütürken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığıyla da temaslar sürdürüldü. Bu temaslarda, hem Beyaz Saray hem de Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, konuyu yakından takip ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Büyükelçiliğin çabaları sonucunda Amerikan Ticaret Odası'nın da devreye girmesi sağlandı. ABD Ticaret Odası yetkililerinin, Kongre üyelerine yönelik, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkati çekerek, bunun riske atılmaması ve ticari ilişkilere zarar verilmemesi gerektiği gibi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Türkiye için çalışan lobi şirketi de aynı yöndeki çalışmalarını sürdürürken, Büyükelçilik kaynakları, ABD'deki Türk toplumunun da konuyla ilgili çok duyarlı davrandığını, onların bu çalışmalarını takdirle izlediklerini belirtti.