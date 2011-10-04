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Büyükelçi Pohl soruları yanıtladı ANKARA (A.A)

04 Ekim 2011 02:22

-Büyükelçi Pohl soruları yanıtladı ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Alman Birliği'nin 21. yıldönümü dolayısıyla Almanya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl , 3 Ekim 1991 tarihinde Almanya devletinin yeniden birleştiğine işaret ederek bu önemli günün kutlamalarına katılan davetlilere teşekkür etti. Türkiye'de "Türkiye Almanya, biz birlikteyiz" sloganıyla gerçekleştirdikleri tanıtım kampanyasının spotlarının sinemalarda gösterildiğine işaret eden Pohl, "Bu sloganı biz de gerçekleştirebiliriz. Türkiye-Almanya biz birlikteyiz" dedi. Türkiye ve Almanya milli marşlarının çalınması ile başlayan resepsiyona aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Bakan Günay ve Büyükelçi Pohl'un resepsiyon pastasını birlikte kestiği ve havai fişek gösterileri ile devam eden resepsiyonda konuklara Alman otomobilleri tanıtıldı, Alman ürünleri ikram edildi. -"Türkiye'nin her bölgesinde bu projeler gerçekleştiriliyor" Konuşmasının ardından Büyükelçi Pohl, KfW Ankara Bürosu Direktörü Franz Haller ile birlikte, basın mensuplarının Başbakan Erdoğan'ın, Alman vakıfları ve CHP'li belediyelerle ilgili açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı. Basında Başbakan'ın bazı ifadelerine dayanarak Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile ilgili haberlerin yer aldığına işaret eden Büyükelçi, bu iki kurumun 120'den fazla ülkede mali ve teknik işbirliği gerçekleştirdiklerini, Türkiye'de yapılan çalışmaların detaylarının 1970 yılında iki ülke arasında imzalanan çerçeve anlaşması ile belirlendiğini söyledi. Sadece Diyarbakır'da değil Kayseri'de atık su projesi gerçekleştirildiğini anlatan Pohl, "Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bu projeler gerçekleştiriliyor" dedi. Pohl, bu projelerin Türkiye'deki partnerleri, DPT, Hazine Müsteşarlığı gibi devlet kurumları ve ilgili bakanlıklarla birlikte gerçekleştirildiğini dile getirdi. 

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