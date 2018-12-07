'Büyükelçi Karlov suikastı' iddianamesi kabul edildi; ilk duruşma 8 Ocak'ta

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un, Başkent\'te katıldığı resim sergisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesi ile ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İlk duruşmasının 8 Ocak 2019\'da görüleceği belirtildi.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov\'un, 19 Aralık 2016\'da Başkent\'te sanat galerisinde katıldığı resim sergisinde, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili, savcı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Mahkemenin incelemesi sonrası kabul edilen iddianamede, önceden planlanan saldırının, FETÖ/PDY üyesi, Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yapıldığı, bunun için 6 ay öncesinden hazırlıklar yapıldığı, Altıntaş\'ın bilinçli olarak başka örgütlerle ilişki kurarak hedef şaşırtıldığı ve nihayetinde saldırının Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri bozmak, Türkiye\'nin güvenli bir ülke olmadığını, terör örgütlerinin Türkiye\'nin en güvenlikli yeri olan Çankaya ilçesinde, canlı yayında bir büyükelçiyi öldürebildiği algısını yaratarak kaosun hedeflendiği anlatıldı.

İLK DURUŞMA 8 OCAK 2019\'DA

Davanın ilk duruşmasının 8 Ocak 2019\'da görüleceği belirtildi. Toplam 9 tutuklu sanığın bulunduğu davada sanıklar ve suçlamalar şöyle:

\"Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme\' ve saldırıda yaralanan 3 kişiyi \'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme\'.

Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüti ise \'silahlı terör örgütüne üye olma\'.