-BÜYÜKELÇİ BAKLAVANIN SERÜVENİNE HAYRAN KALDI GAZİANTEP (A.A) - 29.06.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Gaziantep'in ünü dünyaya yayılan baklavasının yapılışını izledi. Gaziantep'in ünlü baklavacısı Güllüoğlu'nu eşi Marie Ricciardone ile birlikte ziyaret eden Büyükelçi Ricciardone, baklavanın yapılışını izlemek üzere imalathaneye girdi. Bone ve özel giysiler giyen Ricciardone, baklava hamurunun yoğurulması, kesilmesi, tepsiye yerleştirilmesi, fıstığının hazırlanışını, pişirilişini ve son olarak üzerine şerbet dökülmesini ilgiyle takip etti. Büyükelçi Ricciardone'nin baklavanın yapılışı sırasında ''maşallah'' demesi de dikkati çekti. İşletmenin sahibi Ömer Güllü'den baklavanın yapılışı hakkında bilgi alan Ricciardone'ye, ziyareti sonunda baklava ve diğer tatlılardan ikram edildi. Büyükelçi, baklavayı yerken ''Bu kadar çok kalorinin nereden geldiğini anladım. Çok şekerli, çok tereyağlı, çok kalorili ancak inanılmaz lezzetli'' dedi. Ömer Güllü'nün kendisine sunduğu deftere görüşlerini yazan Büyükelçi, Güllü'ye özel bir kutunun içinde tabak hediye etti. Daha sonra eşi ile birlikte Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret eden Büyükelçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Kamçı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ABD'nin yeni Büyükelçisi Ricciardone'nin Gaziantep'i büyükelçi olarak ilk kez geldiğini ifade etti. Büyükelçi'nin yıllar önce Gaziantep'i gördüğünü ve şu anda ilin çok değiştiğini söylediğini anlatan Kamçı, ''Amerika ile bizim diyaloğumuz, ilişkilerimiz en üst noktada. Sanıyorum aynı şekilde Sayın Büyükelçimiz ile Gaziantep arasındaki ilişkiler de en iyi seviyede devam edecektir'' diye konuştu. -''ORTADOĞU'DA DEMOKRASİ, KALKINMA, İSTİKRAR İSTİYORUZ''- Valilik ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Ricciardone, ''TBMM'deki yemin törenine bazı milletvekillerinin katılmamasına'' ilişkin soru üzerine, bu konuda yorum yapmamayı tercih ettiğini, bunun iç politika meselesi olduğunu söyledi. Türk demokrasisine yüzde 100 inandığını, iyimser olduğunu belirten Ricciardone, ''Mutlaka sizler çözüm, demokrasiniz çerçevesinde mutlaka çözüm bulacaksınızdır'' dedi. Francis Ricciardone, Ortadoğu'da ve Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin soruyu ise '''Biz Türkiye ile beraberiz. Bütün Ortadoğu'da aynı şeyi istiyoruz. Demokrasi, kalkınma, istikrar istiyoruz. Hepimiz beraber hem NATO müttefikleri olarak hem dostlar olarak aynı değerleri paylaşıyoruz. Onun için en yakın işbirliğimiz bulunuyor'' diye yanıtladı. Ricciardone, bir gazetecinin ''Suriye'deki ayaklanmalara karşı Beşşar Esad'ın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Esad'ın reformlarla ilgili son açıklaması çok tatmin edici bulunmadı'' yönündeki sözlerine, ''Yine de Türkiye ile beraberiz, aynı şeyi istiyoruz. Israr ediyoruz en ciddi, en yakın zamanda yapılması lazım'' karşılığını verdi.