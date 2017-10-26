Büyükelçi Atamaları Kararnamesi yayımlandı

Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 21 ülkeye yeni büyükelçiler atanırken, 17 ülkedeki büyükelçi merkeze alındı. Ataması yapılan isimler arasındaki Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atanan Hasan Murat Mercan, Kuveyt Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atanan Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atanan Abdülkadir Emin Önen ilk görev yerlerine atandı.

Merkeze çekilen ve ataması gerçekleştirilen isimler şu şekilde oluştu

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Emine Bimur Fertekligil, Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, İsveç Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen, Belçika Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, Kuveyt Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salih Murat Tamer, Kolombiya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Engin Yürür, Guatemala Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçisiVehbi Engel Etensel, Pakistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Venezuela Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şule Öztunç, Bahreyn Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatun Demirer, Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Korkut Güngen Namibya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Deniz Çakar, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Volkan Türk Vural, Zimbabve Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kadir Hidayet Eriş, Afganistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Sait Akın, Çad Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Cengiz merkeze çekildi.

Büyükelçi Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Büyükeliğine, Büyükelçi Bakanlık Müşarviri Şerife Serap Özcoşkun Bolivya Çok Uluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Genel Müdür Hakkı Emre Yunt İsveç Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hasan Murat Mercan Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Gürcistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü Belçika Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Ece Öztürk Çil Kolombiya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bulgaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Süleyman Gökçe Guatemala Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Genel Müdür Hasan Ulusoy Bulgaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Genel Müdür Şevki Mütevellioğlu Venezuela Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Büyükelçi Kemal Demirciler Bahreyn Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Berin Makbule Tulun Nambiya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Abdülkadir Emin Önen Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Merin Hüsrev Ünler Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kıvanç Zimbabve Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Ertuğrul Afganistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Mumbai Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen Çad Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Didem Ela Görkem Gökçe Dominik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Tokyo Büyükelçiliği Büyükelçilik Elçi Müsteşarı Deha Erpek Sierra Leone Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.