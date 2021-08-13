Büyükduman: Konut satışlarında güçlü seyir sürüyor; nüfus artışı ve ortalama hane halkındaki küçülme talebi canlı tutuyor

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Temmuz’da konut satışlarında yıllık bazda yüzde 53’lük düşüş yaşanmasını değerlendiren emlak uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, “Geçen yılın yaz ayları, faiz kampanyası nedeniyle sıradışı aylardı. Tarihin en yüksek satışları yaşanmıştı. Onları bir kenara bıraktığımızda bu yılki satışların uzun dönemli ortalamalara yakın bir değerde olduğunu görüyoruz” dedi.

Barış Soydan'ın sorularını yanıtlayan Büyükduman, “Kurban bayramı hariç tutulduğunda aslında son 12-13 yılın en yüksek günlük satışını gördük” değerlendirmesinde bulundu.

“Güçlü seyir demografik dinamiklerden kaynaklanıyor”

Satışlardaki güçlü seyrin Türkiye’nin demografik yapısından kaynaklandığını vurgulayan Büyükduman, “Her yıl nüfusu yüzde 1-1,5 artan bir ülkenin konut piyasasının da o kadar büyümesi gerekir. Çünkü konut piyasası tümüyle demografinin etkisiyle şekilleniyor. Nüfusu artan, ortalama hane halkı düşen bir ülkede konut talebi de artıyor demektir” diye konuştu.

Büyükduman, Mayıs ayında Covid nedeniyle yaşanan tam kapanmanın ve ondan önce hafta sonları yaşanan kapanmaların da konut piyasasındaki talebin birikmesine yol açtığını, ekonomi açılınca bu talebin devreye girdiğini ifade etti.