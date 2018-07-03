Büyükçekmece'de yıkım gerginliği

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Türkoba Mahallesi'ndeki bazı evler kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Evlerini korumaya çalışanlar sinir krizi geçirdi.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi’ne sabah saatlerinde çevik kuvvet polisleri eşliğinde yıkım ekipleri gitti. Yıkımı engellemek isteyenler ise kendilerine engel olan polise karşı koymaya çalıştı.

Olay yerine çağırılan çevik kuvvet ekibinin uyarılarına taş ve sopalarla karşılık veren mahalle sakinlerinden çok sayıda kişi gözaltına alınırken, çıkan olaylarda 4 polis de hafif şekilde yaralandı. Bu sırada mahalle sakinlerinden fenalaşanlar ve sinir krizi geçirenler oldu.