BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA; O ANLAR KAMERADA (2)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Büyükçekmece\'de bir pastanede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma pastanenin dışında da davam etti. İki kişinin yaralandığı olay çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
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-Olayın yaşandığı yer
-Polisin olay yeri inceleme çalışması
-Genel ve detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları
11.12.2017 - 12.57 - Haber Kodu : 171211060