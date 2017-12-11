BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA; O ANLAR KAMERADA (2)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de bir pastanede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma pastanenin dışında da davam etti. İki kişinin yaralandığı olay çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

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-Olayın yaşandığı yer

-Polisin olay yeri inceleme çalışması

-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları

11.12.2017 - 12.57 - Haber Kodu : 171211060

