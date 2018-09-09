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BÜYÜKÇEKMECE'DE CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

  Haber-Kamera: İstanbul DHA Büyükçekmece'nin Güzelce mahallesinde bulunan meydan sağanak yağışın ardından sular altında kaldı

09 Eylül 2018 22:29

 

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Büyükçekmece\'nin Güzelce mahallesinde bulunan meydan sağanak yağışın ardından sular altında kaldı. Yağışın etkili olduğu mahallede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bir kahvehaneyi de su basınca, içerideki bir müşteri dizlerini koyduğu iki sandalyeyle dışarı çıkmaya çalıştı. Güzelce otobüs durağının da  sular altında kaldığı anlar cep telefonlarınca görüntülendi. 

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Yağışın görüntüsü
-Su basan iş yerleri
-Otobüs durağından görüntü
-Sandalyeyle yürümeye çalışan vatandaş
-Genel ve detaylar

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