Büyükçekmece'de "Kitap Günleri" Pazartesi günü başlıyor

İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi 1. Kitap Günleri, 2 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Ünlü yazar ve yayınevlerinin katılacağı, dopdolu bir programa sahip olan ve belediye binası avlusunda 11.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Kitap Günleri 8 Ekim akşamına kadar sürecek. Özellikle gençlere okuma sevgisi aşılamaya yönelik olarak düzenlenen Kitap Günleri’nde birçok ünlü yazar kitaplarını imzalayacak, okurlarıyla söyleşilerde bulunacak, hafta boyunca çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

BELEDİYE BİNASI KÜLTÜR MERKEZİ GİBİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 1. Kitap Günleri’ni yeni hizmet vermeye başlayan belediye binasının avlusunda düzenleyeceklerini belirterek, “Yeni binayı biz aynı zamanda bir kültür merkezi olarak kullanacağız. Kültürel etkinliklerimizin ilki olan Kitap Günleri’ni burada düzenleyecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Dr. Akgün, Büyükçekmece’nin bir kültür - sanat şehri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

KÜLTÜRDE DÜNYA LİDERİ

“Büyükçekmece Belediyesi sadece Türkiye’de değil, dünyada başarılı bir kültür - sanat şehridir. Örneğin bu yıl 18.sini düzenlediğimiz Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Dünya Festivaller Birliği tarafından 5 kez dünya birincisi seçilmiştir. Yine belediyemiz Halk Akademisi bünyesinde bulunan resim, fotoğraf, el zanaatları atölyeleri, halk dansları kursları, tiyatro ve sinema gösterileriyle yediden yetmişe herkese hitap ediyoruz. Tüm kültür merkezlerimiz sürekli dolu. Büyükçekmece okur oranı çok yüksek bir kenttir. Örneğin belediye kütüphanemiz İstanbul’un en fazla ödünç kitap veren kütüphanesi. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Kitap Günleri her yıl daha da büyüyecektir. Herkesi Büyükçekmece’ye beklerim. Zaten Türkiye’nin en büyük kitap fuarı da bizim ilçemiz sınırları içinde bulunan TÜYAP’ta gerçekleşmektedir. Yani okurların iyi bildiği bir yerdir Büyükçekmece.”

Kitap Günleri’ne 22 büyük yayınevi, 8 sahaf ve bir taş plak koleksiyoncusu katılıyor. Kitap Günleri’nde ayrıca çocuklar için de özel programlar yapılacak ve çocuk kitapları yayınevleri de fuarda bulunacak. Kitap Günleri boyunca, 2 – 8 Ekim tarihleri arasında, saat 11.00’dan başlayarak her 2 saatte bir karşılıklı olarak TÜYAP metrobüs durağı ve belediye binası arasında ring otobüs seferleri olacak.

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