Büyükçekmece Tepecikspor - Elaziz Belediyespor: 0 -  2

İSTANBUL,(DHA) -

Büyükçekmece Tepecikspor sahasında Elaziz Belediyespor\'a 0-2 mağlup oldu.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor, sahasında Elaziz Belediyespor\'u konuk etti. Avcılar Atatürk Stadı\'nda oynanan karşılaşma 0-2 konuk Elaziz Belediyespor\'un üstünlüğüyle sona erdi. Elaziz Belediyespor\'a galibiyeti getiren golleri 44\'üncü dakika Nihat Apaydın ve 70\'inci dakikada Fahri Genç kaydetti. Bu sonucun ardından Büyükçekmece Tepecikspor 27 puanla 8\'inci sırada yer alırken, konuk Elaziz Belediyespor da 27 puanla 6\'ncı sırada kendine yer buldu.