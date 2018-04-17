T24 LogoT24 Logo
Gündem

Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda polisi alarma geçiren ihbar (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltılan binada inceleme yapıldı

17 Nisan 2018 16:40

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen \'saldırı\' ihbarı üzerine boşaltılan binada inceleme yapıldı. İncelemenin ardından önormale döndürüldü. Binada yeniden hizmet verilmeye başlandı.
Edinilen bilgiye göre; polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı\'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binada inceleme yapıldı.
Yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanılmadı, ihbarın asılsız olduğu öğrenildi. Bunun üzerine önlemler de normale döndürüldü, personel içeri alındı.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANİSTANBUL DHA Büyükçekmece KaymakamlığıBinadaEdinilenBüyükçekmece KaymakamlığıAlarmaYapılanBununFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24