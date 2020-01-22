Büyükçekmece'de bir binada patlama: 1 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi.



Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derece ölçer sistemi bulundu. İlk inceleme sonucu patlamanın sahte içki üretimi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Kolundan yaralanan kişi, Bağcılar Eğitim Araştırma hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Doğalgaz patlamasına benzemiyor"

Patlama ile ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bir kişi yaralandı. Şu anda polis ve itfaiye ekipleri içerideki çalışmalarını devam ettiriyor. Daha sonra itfaiye ekiplerimiz patlamanın nedenine yönelik resmi açıklamayı yapacaktır. Çalışmalar devam ediyor. Hayati bir tehlikesi yok. Belden yukarıda yanması var. Doğalgaz patlamasına benzemiyor" dedi.