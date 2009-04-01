Büyükçekmece CHP'nin oldu

AKP ile CHP arasında başabaş bir yarışın yaşandığı Büyükçekmece'de yapılan itirazların ardından kesin sonuç belli oldu. CHP Büyükçekmece Başkan Adayı Hasan Akgün gece 03.30'da mazbatasını alarak dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Akgün bugün saat 14.00'te düzenlenecek törenle görevine başlayacak.





Yapılan ilk sayımın ardından CHP'li Akgün 244 oy farkla birinci olmuş, ancak AKP bu sonuca itiraz etmişti. İkinci kez yapılan sayımların ardından oy farkı 540'a yükseldi.



Seçim kurulları önünde itiraz tartışmaları



AKP’nin Büyükçekmece ve Kartal’da, CHP’nin ise Beyoğlu, Çekmeköy, Beylikdüzü, Tuzla, Bayrampaşa, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir’de seçimlere yaptığı itirazlar partilileri karşı karşıya getirdi.



Partililerin dün sabah erken saatlerden itibaren ilçe seçim kurulları önünde başlayan gergin bekleyişi, akşam saatlerinde bazı ilçelerde meydan savaşına döndü. İkisi polis çok sayıda kişi yaralandı. Polis olayları su ve biber gazı sıkarak dağıttı.



Beyoğlu’nda pet şişeli tartışma



Beyoğlu’nda seçim sonuçlarına itiraz eden CHP’li aday Mustafa Dolu, dün saat 14.00 sıralarında sonuca itiraz etti. Beyoğlu 1’nci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı önünde AKP’lilerin beklediğini haber alan yaklaşık 60 CHP’li, Taksim’den yürüyerek binanın önüne geldi. CHP’li grup "Hırsız AKP" sloganları atınca kapının önünde bekleyen AKP’li grupla karşı karşıya geldi. Ortam gerginleşince iki partinin taraftarları arasına polisler girdi. AKP’lilerden bazıları CHP’lilere pet şişe fırlattı.



Sultangazi’de çöpten oy çıktı



CHP’nin türban açılımını yaptığı Sultangazi’den Belediye Başkan Adayı Ercan Karabayır, oy pusulalarının ormanlık alandaki çöp konteynerlerinden çıktığını iddia ederek İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Karabayır’ı destekleyen yüzlerce kişi de bina önünde toplandı. Çevik Kuvvet polisleri İlçe Seçim Kurulu çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sonuçlara DTP, SP, MHP, ANAVATAN ve DSP’li adaylar da ilçe seçim kuruluna gelerek sonuçlara itiraz etti. Partililer, "AKP’ye karşı omuz omuza" sloganı attı.



Partililer bu nsabah saatlerinde yeniden İlçe Seçim Kurulu önünde toplandı.



Çekmeköy’de 16 sandık yeniden



İstanbul’un yeni ilçelerinden Çekmeköy’de, başkanlığı 700 oyla AKP adayı Ahmet Poyraz’a kaptıran CHP’li aday Hüseyin Avni Sipahi sonuçlara itiraz etti. İlçe seçim kuruluna giden CHP’lilerin karşı tarafına bir grup AKP’li toplandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 grubun arasına barikat kurarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Sipahi’nin itiraz ettiği 16 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.



Tuzla’da gergin bekleyiş



CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Cemil Ekşi, koltuğunu 1700 oyla AKP’li aday Şadi Yazıcı’ya kaptırınca sonuçlara itiraz etti. Ekşi ile birlikte partililer de Tuzla İlçe Seçim Kurulu önünde toplandı. AKP’li bir grup da İlçe Seçim Kurulu önüne geldi. İki grup arasında karşılıklı atışmalar oldu. Çevik kuvvet polisi iki partinin taraftarlarını araya bariyer çekerek durdurmaya çalıştı.