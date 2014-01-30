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Büyükçekmece Adliyesi önünde MHP'li grup ve polis arasında arbede çıktı

MHP Esenyurt seçim bürosuna saldıran zanlıların sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi önünde, barikatları aşan grup ile polis arasında arbede yaşandı

30 Ocak 2014 01:03

MHP'nin Esenyurt'taki seçim bürosunun açılışında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişinin mahkemesinin görüldüğü Büyükçekmece Adliyesi önünde toplanan gruba, polis müdahale etti.
Bir kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın ardından gözaltına 9 kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği sırada MHP'li bir grup adliye önüne geldi. Mahkeme sırasında çok sayıda çevik kuvvet ekibi, TOMA ve panzerlerle adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Adliye önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, beklemeye başladı. Gruptakilerden soğuktan üşüyenler ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Bu arada gruptakiler bir süre çeşitli sloganlar attı.
Kalabalık bir süre sonra adliyeye girmek istedi. Polis barikatını deviren kalabalığa TOMA ile müdahale edildi.
Bir süre devam eden polis müdahalesinin ardından, gruptakiler çöp konteynırlarını devirerek, D100 (E5) karayolunu trafiğe kapattı. Polisin kovaladığı gruptakiler ara sokaklara dağıldı, fakat daha sonra yeniden adliye önüne geldi.
Polis ve gruptakilerin adliye önündeki gergin bekleyişi sürüyor.
MHP'nin Esenyurt'taki seçim bürosu açılışında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

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