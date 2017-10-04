Büyükbaş hayvan hırsızlığı soruşturmasında 3 tutuklama

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'İN Ödemiş İlçesi\'nde, 2015 yılından bu yana çeşitli bölgelerde gerçekeleşen 50 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayına karışığı tespit edilen 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklandı.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün gündüz saatlerinde gerçekleştidikleri operasyonla 2015 yılından bu yana çeşitli tarih ve yerlerde ilçede 50 büyükbaş hayvan çaldıkları şüphesiyle A.İ.K., M.T., Z.K, A.A, F.D, S.K. ve Ç.K\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D, S.K. ve Ç.K. tutuklanırken, A.İ.K., M.T., Z.K ve A.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI