Büyükanıt'tan medyaya Ergenekon tepkisi

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, “yasal sürece hiç dikkat edilmeden gazetelerde çarşaf çarşaf bilgiler yer aldığını, bunların soruşturmanın gizliliğini ihlal olduğunu” bildirdi.



Yaşar Büyükanıt, Beykent Üniversitesi’nin Taksim’deki yerleşkesinde düzenlenen “60. Yılında NATO” başlıklı panel öncesinde basın mensuplarının güncel konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı.



Büyükanıt, bir gazetecinin, “Gelişmeleri takip ediyor musunuz?” sorusu üzerine, gelişmeleri basından ve televizyondan izlediğini söyledi. Bir başka gazetecinin, “Kamuoyu sizin görüşlerinizi çok merak ediyor. Eski Genelkurmay Başkanısınız, bir iki kelimeyle bize bir şeyler söyler misiniz?” sözleri üzerine Büyükanıt, “Şöyle bir gerçek de var tabii, yürümekte olan yasal bir süreç var. Maalesef görüyorum ki Türkiye’de bu yasal sürece hiç dikkat edilmeden gazetelerde çarşaf çarşaf bilgiler yer alıyor. Bunlar soruşturmanın gizliliğini ihlaldir” diye konuştu.



Büyükanıt, gazetecinin, “Bilgi kirliliği var mı?” sorusuna “Hem de çok” diye yanıt verdi: “Şemdinli olayında bir astsubayı övdüğüm için beni neredeyse idam edeceklerdi. Oysa ben onu övdüğüm zaman -ki emrimde çalıştı- daha henüz yasal bir süreç başlamamıştı. O astsubay, serbest vatandaştı. Neler olduğunu sizler de biliyorsunuz ama şimdi görüyorum ki devam eden bir yasal süreç bu. Gerçekten ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bunları bilmiyoruz. Ama hepsi yer alıyor” karşılığını verdi.



“Emekli paşaların Başbakan’ın talimatıyla salıverildiğine ilişkin haberler de var ne diyeceksiniz?” sorusuna karşılık Yaşar Büyükanıt, “Üst makamdaki insanlar birbirleriyle otururlar, konuşurlar. Ben de bunu yaptım. Çok doğaldır. Ama şimdi orada neler konuşuldu biliyor muyuz? Neler konuşulduğunu bilmeden; ‘Efendim böyle olmuştur, şöyle olmuştur’ diye yorum yapmak, maç sonucunu tahmin etmek gibi bir şeydir, açık söyleyeyim” diye konuştu.



Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, “Önümüzdeki günler için bir öneriniz var mı?” sorusu üzerine, “Toplumun sakin olması lazım. Bu gerilim ortamından kurtulması lazım. Tek söyleyeceğim bu” dedi.



Büyükanıt, “Bilgi kirliliğinden bahsettiniz, dezenformasyon kasıtlı mı yaratılıyor?” sorusunu, “Basın mensupları benden daha iyi bilir. Onlara bilgiler nerelerden gelir, daha iyi biliyor. Ben bilmiyorum ki... Fakat yürütülmekte olan soruşturmaya ait bilgiler, gazetelerde, yayın organlarında çıkıyorsa, doğrudur, yanlıştır onu da bilmiyorum ama metot doğru değildir, onu söylemek istiyorum” diye yanıtladı.



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı



Yaşar Büyükanıt, “Gazze’ye Türk askerinin gidip gitmeyeceğine” ilişkin soru üzerine de “Dünyanın en dayanıksız tüketim malzemesi bilgidir. Bugün bilirsiniz, yarın bilmezsiniz. Bilmiyorum ki...” dedi.



İsrail’in kara harekatına devam ettiğinin ve dünyanın tepkisini çektiğinin hatırlatılması üzerine Büyükanıt, “Bunlar dünya barışı açısından çok elim, çok üzüntü verici. Bunu kabul etmek lazım. Bunda da aşırıya kaçmamak gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.

