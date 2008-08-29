Büyükanıt'tan Baykal'a: Üzgünüm

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yoğun trafik nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı'ndaki devir teslim töreninin başlamasından çok kısa bir süre sonra karargahtaki salona varınca, törene katılamadı.



CHP liderinin salona alınmadığını bu sabah öğrenen Yaşar Büyükanıt çok üzüldü. Baykal'ı telefonla arayan Büyükanıt, 'Ben de gazetelerden öğrendim, çok üzüldüm' dedi.



Baykal ise Büyükanıt'a teşekkür ederek 'Çok naziksiniz ama bir dakika da olsa geciktiğim için hata bende' diyerek emekli Genelkurmay Başkanı'nı teselli etti.



Milliyet'in edindiği bilgiye göre, Baykal, Genelkurmay'daki törene katılmak için Beysukent'teki Angoraevleri sitesinde bulunan evinden yola çıktı. Ancak yol boyunca trafikte yaşanan sıkışıklık ve Genelkurmay çevresinde oluşan yoğunluk nedeniyle Baykal, 17.00'de Genelkurmay'a ancak ulaşabildi.



Baykal, törenin yapıldığı Çakmak Salonu önüne vardığında ise davetlileri salon girişinde karşılayan görevli albay, Baykal'a, "Efendim Sayın Cumhurbaşkanı geldi, İstiklal Marşı okundu. Kesin talimat var, tören başladıktan sonra hiç kimseyi içeri alamıyoruz" dedi.



