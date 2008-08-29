Büyükanıt'ın referansı MacArthur

Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral İlker Başbuğ’a devreden ve emekli olan Yaşar Büyükanıt veda konuşmasında ünlü Amerikalı komutan General Douglas MacArthur’un 1951 yılında yaptığı veda konuşmasından alıntı yaptı.



General Douglas MacArthur, bu veda konuşmasını 1951 yılında ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kuzey Kore'ye karşı savaşan Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Komutanlığı'ndan azledilip, emekliliğe sevkedildiği dönemde yapmıştı.



'Eski askerler asla ölmezler'



Bu konuşmada, General MacArthur şöyle diyordu: "Orduda 52 yıldır sürdürdüğüm görevim sona eriyor. Orduya katıldığımda tüm çocukluk hayallerim ve ümitlerim gerçekleşmiş oldu. Uzun hizmet yıllarından sonra hatırımda kalan bir askeri marşın nakaratı şöyleydi; ’Eski askerler asla ölmezler, sadece gözden kaybolurlar'.



Yaşar Büyükanıt’ın veda konuşmasında alıntı yaptığı General Douglas MacArthur, I., II. Dünya Savaşları'nda ve Kore Savaşı’nda savaşarak adını dünya askeri tarihine yazdırmış ender komutanlardan birisiydi.



ABD'nin 'Harbiyesi' Westpoint'ten mezun



Douglas MacArthur, ABD'nin köklü Harp Akademisi Westpoint'ten 1903 yılında mezun oldu. Askeri kariyer basamaklarını hızla tırmanarak 43 yaşında ABD ordusunun en genç generali oldu. 1930 yılında Amerikan GenelKurmay Başkanı olduğunda ise, bu göreve en genç yaşta gelen general ünvanını almıştı. Douglas MacArthur 1930'lı yıllarda sağ tandanslı görüşleriyle siyasette adından söz ettirdi. Bu dönemde bir konuşmasında şöyle diyordu: 'pasifizm ve onun yatak arkadaşı komunizm gün ve gün siyasetin içine işliyor'.



II. Dünya Savaşı'nda Amerikan Pasifik Ordusu Komutanı



1930’lı yıllarda Amerikan Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan General MacArthur II. Dünya Savaşı sırasında Japonlara karşı savaşan Amerikan Ordusu Pasifik Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Savaşın sonunda Japon ordusunun yenilgiye uğratılmasında gösterdiği başarılardan dolayı, üstün hizmet madalyası aldı.



Ardından, Japonya'da İttifak Kuvvetleri İşgal Güçleri Komutanı olarak görev yaptı ve Japonya'nın yeniden yapılanma sürecine demokrasiye geçiş, dinsel özgürlükler, kadın hakları ve toprak reformu gibi konularda yaptığı katkılardan dolayı olumlu eleştiriler aldı.



Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Komutanı



General MacArthur, Kore Savaşı sırasında 1950-1951 yılları arasında Kuzey Kore’ye karşı Güney Kore’yi destekleyen Birleşmiş Milletler Kuvvetlerine komutanlık yaptı. Bu dönemde, Avrupa basınında Kore'de sivillere karşı işlenen bazı suçlardan sorumlu olduğu iddia edildi.

Kore Savaşı sırasında ABD Başkanı olan Harry Truman, Kore Savaşı'nın Kore sınırları içerisinde cereyan etmesini ve Çin ile doğrudan karşı karşıya gelinmemesini savunuyordu. Böylece, Truman olası bir 3. Dünya Savaşı'ndan kaçınmak istiyordu. General MacArthur ise, Çin'e saldırılmasını ve gerekirse atom bombası kullanılmasını talep ediyordu.



Bu tavrından dolayı, Başkan Truman General MacArthur'u Kore'deki görevinden aldı ve emekliye sevk etti. Demokrat Başkan Truman'ın yerine asker kökenli Cumhuriyetçi Eisenhower başkan seçildi. Eisenhower'in başkanlığı döneminde, MacArthur başkan danışmanı olarak görev yaptı. Bu görevde de, MacArthur şahin bir tutum takınarak, Eisenhower'a Kore Savaşı'nda gerekirse atom bombası kullanılması yönünde tavsiyelerde bulundu. Lakin, Başkan Eisenhower, 'danışman' MacArthur'un görüşlerini dikkate almadı.



General Douglas MacArthur, 1964 yılında Wasnigton'da öldü.



1932'de Atatürk ile görüştü



General MacArthur’un bir diğer önemli özelliği ise, 1932 yılında Dolmabahçe sarayında Mustafa Kemal Atatürk ile yaptığı görüşmeydi. Bu görüşme sırasında, Atatürk yaklaşan büyük savaş ve Alman yayılmacılığı konusunda General MacArthur’u uyarmıştı. İleriki yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ün tahminlerinin doğru çıkması, General MacArthur'un Atatürk’ü büyük bir deha olarak görmesine vesile olmuştu.