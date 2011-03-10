-BÜYÜKANIT'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında bugün bir gazetede yer alan habere ilişkin olarak açıklama yapan Büyükanıt'ın avukatı Levent Koçer, haberin, ''müvekkilinin kişilik haklarına yönelik çirkin bir iftiradan ibaret'' olduğunu kaydetti. Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükanıt hakkında bugün bir gazetede ''Casusluk iddianamesinin delil klasörlerinden çıkan iddia: Aziz Yıldırım, Büyükanıt'a 3 Rus kadın yolladı, videoya aldı'' şeklinde bir habere yer verildiğini anımsattı. Adli emanetteki bir klasörün nasıl olup adı geçen gazetenin manşetine yansıtıldığının müphemlik (belirsizlik) taşıdığını belirten Koçer, bu müphemliğin müvekkili açısından ileri sürülen savların, çirkin iddiaların büyük puntolarla manşetlere taşınması açısından da dikkat çekici olduğunu ifade etti. Koçer, şunları kaydetti: ''Özel yetkili cumhuriyet savcılığınca icra olunan soruşturma, isnat olunan suçlamalar ve iddianamede belirtilen şüpheliler ve eylemleri iddianamenin kabulü ile birlikte ayrıntılı olarak kamuoyuna açıklanmış olmasına rağmen, bir şüpheliye yöneltilen sorular kapsamında kendisine ait olduğu belirtilen notlarda müvekkilime atfı kabil olmayacak bir ibarenin bu soruşturma ve kovuşturmanın temeli gibi ifade edilebilmesi ve bunun büyük manşetlerle haber olarak vasıflandırılmaya çalışılmasının bilgi verme, haber unsuru taşıması veya sair bir gerekçeye dayandırılmasının bile olanaksızlığı sarih bir olgudur. İsnat olunan suç, şüphelilerin eylemleri, hatta soruşturmanın sebebi maddi delillerle ifade edilmiş ve nihayetinde iddianame tanzimi cihetine gidilmiş olup müvekkilimin bu soruşturma ile hiçbir ilgisinin dahi bulunmadığı aşikardır.'' Haberin, ''müvekkilinin kişilik haklarına yönelik çirkin bir iftiradan ibaret'' olduğunu kaydeden Koçer, ''Hiçbir şekilde tasvip dahi edilemeyecek bu yazının hangi amaca yöneldiği bile anlaşılamamasına rağmen sadece yalın okuyucu kitlesini etkilemeye, gerçek dışı bir kanaat oluşturmaya hizmet edebileceğini de ayrıca kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz'' dedi.