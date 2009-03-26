'Büyükanıt’ı zehirlemeyi planladılar'

Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu ileri sürülen 10 Ekim 2004 tarihli günlüğe göre Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Jandarma Eski Genel Komutanı Emekli Orgeneral tarafından zehirlenmek istendiği de iddianamede yer aldı.



Emekli Oramiral Özden Örnek’in 10 Ekim 204 günlüğü şöyle:



"Öğleden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı geldi. Önce Filiz ile yanlız konuştuk. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un bir şeyler karıştırıp durduğunu anlatan Aytaç Paşa’nın neler söylemek istediğini şimdi daha iyi anladım. Yaşar’ı zehirlemeye kadar varan planlar hazırlamış. Tabii aynı zamanda internette okuduğumuz Yaşarların 3 villa sahibi oldukları, İmar Bankası’ndan para çektikleri, Sevil’le beraber asker işi yaptıkları gibi konuların da bu grup tarafından yapıldığını tespit etmişler."