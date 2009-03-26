T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Büyükanıt’ı zehirlemeyi planladılar'

Özden Örnek'e ait olduğu ileri sürelen günlüğe göre Büyükanıt'ın zehirlenmek istendiği de iddianamede yer aldı.

26 Mart 2009 02:00

Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu ileri sürülen 10 Ekim 2004 tarihli günlüğe göre Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Jandarma Eski Genel Komutanı Emekli Orgeneral tarafından zehirlenmek istendiği de iddianamede yer aldı. 

Emekli Oramiral Özden Örnek’in 10 Ekim 204 günlüğü şöyle:

"Öğleden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı geldi. Önce Filiz ile yanlız konuştuk. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un bir şeyler karıştırıp durduğunu anlatan Aytaç Paşa’nın neler söylemek istediğini şimdi daha iyi anladım. Yaşar’ı zehirlemeye kadar varan planlar hazırlamış. Tabii aynı zamanda internette okuduğumuz Yaşarların 3 villa sahibi oldukları, İmar Bankası’ndan para çektikleri, Sevil’le beraber asker işi yaptıkları gibi konuların da bu grup tarafından yapıldığını tespit etmişler."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24