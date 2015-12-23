"Büyükanıt ve Erdoğan'ın Dolmabahçe görüşmesine soruşturma" iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 4 Mayıs 2007’de dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın 27 Nisan e-muhtırasından bir hafta sonra dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe’de yaptığı ve kamuoyunda 'sır' olarak bilinen görüşmeyle ilgili bir soruşturma başlattığı iddia edildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, CHP eski Milletvekili Atilla Kart, Büyükanıt’ın 27 Nisan e-muhtırasıyla ilgili ifade vermesinin ardından suç duyurusunda bulundu. Muhtıradan bir hafta sonra gerçekleşen “Dolmabahçe görüşmesi” aydınlatılmadan soruşturmanın açığa kavuşmayacağı öne sürülen suç duyurusunda, Erdoğan ve Büyükanıt “şüpheli” olarak yer aldı.

İddiaya göre, suç duyurusu dilekçesini işleme koyan savcılık, görüşmeyle ilgili yeni bir hazırlık numarası vererek ayrı bir soruşturma başlattı. Savcılığın, Cumhurbaşkanı olması nedeniyle Erdoğan hakkında soruşturma yürütmesi mümkün değil. Ancak Büyükanıt yönünden dosyanın 27 Nisan soruşturması ile birleştirilmesi bekleniyor.

Savcılık, Meclis’e bir yazı yazarak, Büyükanıt’ın Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda verdiği ifadenin bir örneğini de istedi.