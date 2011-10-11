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Politika

Büyükanıt ve Başbuğ'a sert eleştiri

Balyoz Davası'nın tutuklu sanığı hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski Genelkurmay Başkanları Yaşar...

11 Ekim 2011 03:00

T24 - Balyoz Davası'nın tutuklu sanığı hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski Genelkurmay Başkanları Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ hakkında sert konuştu.

Birleştirilen Balyoz davasının dinlenen ikinci tutuklu sanığı hakim Albay Ahmet Zeki Üçok oldu.  



Savunmasını 2 bölüm halinde hazırladığını belirten Üçok suçlamaları kabul etmedi.

Üçok, "Sayın Başbuğ'un dönemi, kanaatimce, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde, personelinin en acımasız hukuksuzluklara, aşağılanmalara ve zulümlere maruz kaldığı dönem olmuştur. 5 teğmen ile başlayan süreç, sayın Başbuğ döneminde, 2'si orgeneral olmak üzere 54 general - amiral, 140 subay ve 3 astsubayın haksız yere tutuklanmalarına kadar varmıştır" dedi. 

Üçok şöyle konuştu: "Arkadaşları tarafından kendisine, niçin ısrarla askeri yargının bu sürecin dışında tutulduğu ve gerçek görevli mahkemelerin tespit edilebilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine gidiş yolunun engellendiği sorulmuştur. Kendisi, Hasdal'da tutuklu bulunan arkadaşlarına, bu hususta dönemin Genelkurmay Başkanı olan İlker Başbuğ'un emir verdiğini ve askeri yargının bu sürecin dışında tutulmasını istediğini söylemiştir. 

Eğer bu doğru ise,Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olan İlker Başbuğ, generallerini, amirallerini,subaylarını, astsubaylarını verdiği emirler doğrultusunda hiç çekinmeden hayatlarını feda eden bu kahraman askerlerini satmış demektir" ifadelerini kullandı. Üçok, "Tutuklamaların artarak devam edeceğini beyan etmeme karşın, hukuki delillerle desteklenen bu ikazlarım, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt tarafından da dikkate alınmamıştır" şeklinde konuştu. 



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