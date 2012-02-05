Büyükanıt şantaj iddialarını yalanladı!

T24

''Sadece birtakım kaynaklar gösterilmeye çalışılarak haber vasfı kazandırılma arzusu olarak nitelendirilmesinden ziyade aile bireylerine yönelik manevi değerleri bile yok edebilecek tarzda bu tip yayınların ilgilileri hakkında tüm yasal yollara başvurulacaktır.Bu aşamada, böylesi pervasız ve manevi değerleri hiçe sayan, aile bireylerine yönelik, kişilik haklarına dahi saldırı mahiyetindeki bu tür yayınların sadece basın özgürlüğü veya haber kavramlarına atıf yapılarak kamuoyuna yansıtılmasının veya bu kapsamda değerlendirilmesinin ne derecede basın ve habercilik ilkeleriyle bağdaştırılabileceğini de ayrıca kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz.Ayrıca, müvekkilim hakkında son bir haftalık süreçte yapılan birtakım gerçek dışı yayınların bu süreç dahilinde şimdi de eşi ve çocuklarıyla mutlu bir aile yaşantısı sürdüren kızına yöneltilmesini, hatta bazı siyasetçilerce de siyasi mülahazalarla birtakım yakıştırmalar yapılmasına kadar götürülmesini de dikkat çekici olgu olarak vurgulamak isteriz.Bu aşamada, Başbakanlıkça yapılan açıklamada da vurgulandığı şekilde asılsız ve esef verici bu tip yayınlarda bulunanlar hakkında tüm yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygıyla sunarız.''