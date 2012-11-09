Büyükanıt: Gidişattan memnun değildim, 27 Nisan bildirisini tek başıma yazdım

Hülya Karabağlı

ANKARA

27 Nisan muhtırasını kaleme alan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, TSK içinde JİTEM yasa dışı örgütlenmelerle ilgili sorusuna, “ Ordu içinde bizden habersiz böyle örgütlenmeler olmaz. Ben, böyle bir şey duymadım. JİTEM’i duymadım. Böyle şey yok” yanıtını verdi. Büyükanıt, 27 Nisan bildirisinden sonra Başbakan’ın kendisine ulaşamamasını da “Başbakan aradığında uyuyordum” diye açıkladı.

Darbeleri Araştırma Komisyonu’na, Başbakan Tayyip Erdoğan’la baş başa görüşmesinin üzerinden 5 yıl sonra aynı yerde bilgi veren eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, 27 Nisan e-bildirisinin ayrıntılarını anlattı.

Büyükanıt, 27 Nisan’ın muhtıra olmadığını, TSK’nin hassasiyetlerini dile getiren bildiri olduğunu söyledi.

“Başbakan’ın telefonuna çıkmamam söz konusu olamaz. Uyuduktan sonra aramış. Sabah İstanbul’a gitmek üzere karayolu ile yola çıktım. Bolu’da haberim oldu aradığından . İstanbul’a ulaşır ulaşmaz da aradım” diye açıklık getirdi. Başbakan Erdoğan’ın “Benimle mezara gidecek” dediği Dolmabahçe görüşmesinin kendisi açısından sır olmadığını vurguladı ve “Benim için sır da diyemem sır değildir de diyemem” dedi. Büyükanıt, 27 Nisan bildirisinin muhtıra olmadığını, tek başına kaleme aldığını, kuvvet komutanlarını bile haberdar etmediğini söyledi.

1 milyonluk zırhlı araç verilmesi konusunda, diğer genelkurmay başkanlarına da verildiğini belirterek karşılık verdi.

Büyükanıt Şemdin Sakık’ın tanık olarak dinlenmesini doğru bulmadığını söyledi.

Milletvekillerinin soruları ve Büyükanıt'ın yanıtları şöyle:

Soru: Başbakanla Dolmabahçe görüşmesi. Mezara kadar gidecek sırlarınız nedir?

“Ben başbakanlarla özel görüşmeler yapardım. Not tutulmazdı. Ecevit ve Mesut Yılmaz’ın güvenlik danışmanıydım, bu tür görüşmeler yapardık. Erdoğan’ın talebi üzerine görüştük. Görüşmede de not tutulmadı. Baş başa görüştük, üçüncü bir kişi yoktu. Genel, bildirideki şeyleri konuştuk. Görüş alış verişinde bulunduk. Görüşme sırdır da diyemem sır değildir de diyemem. (‘Önünüze özel dosya kondu mu?’ sorusu üzerine) Yok öyle bir şey olmadı.’Mezara kadar gider’ sözünü ben söylemedim. Karşı taraf açıklarsa ortaya çıkar.”

Soru: 27 Nisan bildirisini niye yazdınız?

“27 Nisan bildirisi TSK’nin laiklik hassasiyetinin yer aldığı bir metindi. Muhtıra değildi. Gidişattan memnun değildim. Tek başıma yazdım. Kuvvet komutanlarını bile haberdar etmedim. Siteye bildiri konunca Başbakanın aradığı karargahtan bildirildi”

Soru: Ama sizin açıklamanızdan iki gün sonra Anayasa Mahkemesi 367 kararını verdi?

“Tamamen tesadüftü. Benim Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileme gibi bir amacım yoktur. Meclis tabii ki istediğini seçecektir. Meclis’in yetkisine karışamayız.”

Soru: O zaman niye Sözde değil, özde derken neyi kast ettiniz?

“Ben hassasiyetlerimi dile getirdim. “

Soru: 27 Nisan bildirisinden sonra ekonomi 5 milyar dolar zarar gördü. Bunu düşünmediniz mi?

“Böyle bir amacım olamaz. Tek amacım hassasiyetleri diye getirmek”

Soru: Başbakan’ın telefonlarına çıkmamışsınız, niye çıkmadınız?

“Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ben gece uyuduktan sonra aramış. Sabah da İstanbul’a gitmek üzere karayolu ile yola çıktım. Bolu’da haberim oldu aradığından İstanbul’a gider gitmez de arayıp konuştum. “

Soru: 1 milyonluk araç verildi

“Sadece bana değil. Öbür genelkurmay başkanlarına da verildi. Gümrüksüz geldiği için uygun fiyattan alındı. Bana Milli Savunma Bakanlığı verdi. “

Soru: Darbe planlarından haberimiz oldu mu?

“Beni buraya 27 Nisan için çağırdınız. Elbette dediğiniz konuyu tasvip etmem mümkün değil. Türkiye artık değişmiştir, şartlar değişmiştir. Önemli olan ülkedir. Benim üstüm, altım olan askerlerin yargılanıyor olması insani açıdan üzüyor ama hukuki açıdan ne olduğunu bilemem. Hepsi benim arkadaşımdır. Orada olmalarına üzülüyorum. Hepsi TSK’ya hizmet etmiş kişilerdir. Gündüz genelkurmay başkanı gece teröristlik mi yapar bunlar. Ama hukuka intikal etmiş konulardır. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok.”

Şemdin Sakık terörist bir katildir. Muhatap almam. Kalkıp tanık olarak dinlenmesini doğru bulmuyorum. Benimle ilgili sözlerine cevap yazdım ama önemsememek için geri bıraktım.