Büyükada'da içki içilen mekanların olduğu bölgeye cami yapılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında başbakanlığı döneminde verdiği talimat doğrultusunda Büyükada’da yapımı planlanan cami projesi, iktidar ve ana muhalefet partisini bir kez daha karşı karşıya getirdi.

İçkili mekanların yoğun olduğu ve her yıl yerli yabancı binlerce turistin akın ettiği Büyükada sahilinde, İstanbul Müftülüğü’nün talebi üzerine, 1/5000 bin ölçekli adalar koruma amaçlı Nazım İmar Planı’da Kentsel Sit alanı sınırları içinde “Konut ve Ticaret” alanı olarak görülen alanla ilgili son sözü yine İBB Meclisi söyledi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İBB Meclisi’nde plan notlarında yapılan değişiklikle “Dini tesis alanına” alınıp, cami yapılmasına ilişkin karara CHP’li üyelerin yaptığı itiraz, İBB Meclisi’nde kabul görmedi.



Fatma Aksu'nun Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, İBB Meclisi, Büyükada’da cami yapımına, Ak Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla bir kez daha onay verdi.

Adalar Belediyesi, Mimarlar Odası ve İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin Büyükada’da yapılacak olan Çarşı Camii projesine üç koldan yaptıkları itiraz, AK Parti meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.

'Dini tesis için yeterli büyüklükte değil'





Adalar Belediyesi, itiraz gerekçesi olarak, “Adalar’da 8 adet manastır, 16 adet kilise, 2 adet sinagog ve 7 adet cami olmak üzere toplam 33 adet dini tesis alanı bulunduğu ve yeni bir camiye ihtiyaç olmadığını, küçük ibadet yeri için en az bin metrekarelik alan ayrılması gerektiğini, söz konusu parselin ise 465 metrekare olup, dini tesis alanı için yeterli büyüklükte olmadığını” savundu.



İtiraz gerekçesi olarak, yeni yapılacak caminin içkili restoranların kapanmasına yol açacağı veadanın imajını bozacağı belirtildi.

Camii yapımına itiraz eden CHP meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, “Çok küçük bir ada içindeki alana camii yapılamaz. 1/5000 binlik planda yok” dedi. Hacıalioğlu, “Caminin yapılacağı alan, yeme içme faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge. Her seferinde önümüze tekrar geliyor.



Bütün görüşlere rağmen hala bu alan geçirilmeye çalışılıyor. İBB Başkanı Kadir Topbaş, hep İstanbul’a Ankara’dan yapılan müdahalelere karşı olduğunu söyledi. Son derece haklıydı.



Ama şu anda bir ilçe belediyesine aynı müdahaleyi yapıyor. Her seferinde inatla tekrar tekrar Meclis’e getirilmesini yanlış buluyorum” diyerek, söz konusu planın yeniden tartışılmak üzere, değiştirilmesini istedi.

AK Parti adına söz alan Başkan Vekili Timur Soysal da, itirazların plana yönelik olup, geçen dönem neticelendirildiğini belirtti.



Soysal, “Koruma amaçlı plan olduğu için Koruma Kurulu tarafından onaylanması gerekiyordu, onaylandı. Burası Hazine’nin mülkiyetinde, ticaret alanında kalan bir parsel. Müftülük, ihtiyaç nedeniyle cami olarak planlanması talebinde bulundu. Plan bütünlüğünü bozacak durum yok. Müftülük talebi doğrultusunda dini tesis alanı yeterli olduğu görüldü. Biz müftülüğün görüşüne itimat etmek durumundayız” diye konuştu.

Cami yapılacak arazinin yanında birahane var

Büyükada sahilinde, Türkiye elektrik Dağıtım A.Ş. adına kayıtlı iken dini tesis yapılmak üzere 2 yıl süre ile Diyanet işleri Başkanlığı’na tahsis edilmişti.



Mahiye Hazinesi mülkiyetinde bulunan cami alanıyla ilgili plan değişikliği geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ak Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmişti. CHP Grubu, Büyükada İskelesi’nin yaklaşık 210 metre doğusunda kalan, 27 ada, 16 parselle ilgili plan değişikliği teklifine “Cami yapılacak olan arazi 460 metrekare. Cami için oldukça küçük bir alan” diyerek karşı çıkmıştı.



İçkili lokantaların yoğun olarak bulunduğu Büyükada sahilinde, cami yapılacak olan arazinin de hemen yanında bir birahane bulunuyor.



Denize sıfır noktasında Maltepe sahilini gören 500 metrekarelik arsaya adanın en büyük camisi inşa edilecek. Büyükada Çarşı Camii adı verilecek olan mabedin yükseleceği yerde bulunan TEDAŞ binası da yıkılacak.