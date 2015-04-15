Büyükada'ya cami yapılmasının yolu açıldı

Büyükada İskelesi yakınlarında bulunan alana cami yapılmasına karşı Adalar Belediyesi, Mimarlar Odası ve İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin yaptığı itiraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedildi.

Ezgi Çapa’nın DHA’da yer alan haberine göre, Adalar Belediyesi, Mimarlar Odası ve İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin, Büyükada İskelesi yakınlarında bulunan alana cami yapılmasına karşı yaptığı itiraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile reddedildi. İBB Meclisi, geçen yıl İstanbul Müftülüğü'nün isteği üzerine yaptığı plan değişikliği ile ticaret ve konut alanında kalan araziyi "dini tesis alanı"na çevirmişti.

Büyükada İskelesi'nin yakınında yer alan eski TEDAŞ binasının bulunduğu 465 metrekarelik alana yapılması planlanan cami için yapılan itirazlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşındı. 1/5.000 ölçekli planlarda "konut ve ticaret alanı" olarak belirlenen arazinin, "dini tesis alanı"na alınması talebi Mayıs 2014'te İBB Meclisi'nde görüşülmüş, karar oy çokluğu ile alınmıştı.

CHP'li Adalar Belediyesi ise Adalar'da 8 manastır, 16 kilise, 2 sinagog ve 7 de cami olmak üzere toplam 33 dini tesis alanı bulunduğunu, yeni bir camiye ihtiyaç olmadığını belirterek, plan değişikliğine itiraz etti. Mimarlar Odası ve İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği de planın şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu savunarak, plan değişikliğine karşı çıktı.

Ancak İBB Meclisi, Büyükada İskelesi'nin yakınlarında bulunan alana cami yapılmasına yönelik itirazları oy çokluğu ile reddetti.

'Yapılacak cami yeme-içme mekanlarına yakın'

Caminin 1/5.000 planlarda yer almadığını, ancak plan tadilatıyla yeniden gündeme getirildiğini vurgulayan CHP'li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, “Çeşitli defalar itiraz edildi. Meslek odaları yazdılar. Alan, konut ve ticaret alanında bir alan. Özellikle yeme-içme faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge. Adalar'da dini tesis alanlarının yeterli olduğu teknik incelemelerle de tespit edilmiş. Ama buna rağmen her sefer önümüze tekrar geliyor" dedi.

İlçe belediyesine müdahale edildiğini söyleyen Hacıalioğlu, “Adalar halkından böyle bir talep gelmedi. 1/1.000 ölçekli planlarda yok. Ama inatla her seferinde bunun geçirilmesi için tekrar tekrar Meclis'e getirilmesini yanlış buluyorum" dedi.

'Müftülüğün görüşüne itibar etmek durumundayız'

AKP’li İmar Komisyonu Başkan Vekili Timur Soysal ise talebin Müftülük tarafından yapıldığına dikkat çekerek,“Mimarlar Odası'nın itirazı, dini tesis alanının yeterli olduğu yönünde. Ama dini tesis alanıyla ilgili Müftülüğün görüşüne daha çok itibar etmek durumundayız. Böyle bir talep var ki, böyle bir şey talep ettiler" görüşünü savundu.