Büyükada Yemekleri

Yemek kitaplarının Oscar’ı sayılan Uluslararası Gourmand Ödülü’nü 65 ülkeden katılan 6 bin kitap arasından En İyi Yerel Mutfak dalında kazanan Selin Kutucular, bu kitabında Selanik’ten Büyükada’ya uzanan damak zevkini sürdürüyor.



Dedesinin anısını yaşatmak için hazırladığı bu albüm kitapta, çorbalardan zeytinyağlılara, garnitür ve mezelerden yumurta yemeklerine, etler ve deniz ürünlerinden hamur işleri ve makarnalara birçok tarife resimleriyle birlikte yer veriyor. Ayrıca tatlılar ve reçellerin yanı sıra çay saati ile unutulmaz damak zevki bir araya geliyor. Selin Kutucular, Büyükada’ya özgü birbirinden ilgi çekici yemek tariflerini, adanın kültürel mirasına ilişkin yepyeni bilgilerle ve Dedemin Sofrası alt başlığıyla sunuyor.

