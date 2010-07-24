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Yaşam

Büyükada-Bostancı teknesinde panik

Büyükada-Bostancı seferini yapan ve içinde 150 yolcunun bulunduğu bir tekne, Bostancı İskelesi yakınlarında yanaşmaya çalışırken kayalıklara çarptı. Yolcular tahliy

24 Temmuz 2010 03:00

T24- Büyükada-Bostancı seferini yapan ve içinde 150 yolcunun bulunduğu bir teknenin, Bostancı İskelesi yakınlarında yanaşmaya çalışırken kayalıklara çarpması sonucu yolcular tahliye edildi.


Mavi Marmara Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı, 23.35 Büyükada- Bostancı seferini yapan ''Caner Kaptan 2'' isimli tekne, saat 24.00'de Bostancı İskelesi açıklarında, iskeleye yanaşmaya çalışırken kayalıklara çarparken, şiddetli sarsıntı oldu.İçinde 5'i mürettebat 150 kişinin bulunduğu teknede can kaybı ya da yaralanma olmadığı ve acil olarak İstanbul Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul İtfaiyesi ve polisin bilgilendirildiği belirtildi.


Hafif çaplı hasar meydana gelen tekne, kendi imkanlarıyla kooperatifin Bostancı'daki iskelesine yanaştırılırken, yolcuların tahliye edildiği ve sarsıntılı kaza nedeniyle panik yaşadıkları belirtildi.


İncelenmek üzere karaya bağlanan teknenin, denize elverişliliği mevcut olduğu ve tüm seyir evraklarının düzenli olduğu kaydedilirken, teknenin ''Kemal'' isimli kaptanının ifadesine başvurulmak üzere Bostancı Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.


Bu arada, kimi yolcuların, teknedeki can yeleklerine ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle şikayette bulundukları öğrenildi.

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