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Spor

Büyük ustaların 'savaşı' 24 Nisan'da başlıyor

22 Nisan 2010 13:31

Dünya Satranç Şampiyonu Hintli Büyük Usta Viswanathan Anand ile Bulgar Büyük Usta Veselin Topalov arasında, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak olan unvan maçı 24 Nisan'da başlıyor.
Maçın resmi internet sitesinde yer alan haberde, daha önce 23 Nisan tarihinde başlayacağı duyurulan unvan maçının, Anand'ın yaptığı erteleme başvurusu üzerine bir gün ertelenerek 24 Nisan Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.
Bulgaristan'daki önemli tarihi yapılar arasında yer alan Merkezi Askeri Kulüp binasında 12 oyun üzerinden yapılacak olan unvan maçı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılacağı törenle başlayacak.
Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE)internet sitesinde yer alan haberde, Borisov'un ilk oyunda beyaz taşlarla oynayacak Topalov'un hamlesini tahtada sembolik olarak yapmasıyla başlayacak unvan maçının 20'den fazla televizyon ekibi ve 100 kadar gazeteciyle izleneceği duyuruldu. (aa)

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