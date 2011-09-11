-Büyük Türkiye rüyası hakikate dönecek SÖĞÜT (A.A) - 11.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirmek ancak Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin yolundan gitmekle olacaktır. Herkes büyük Türkiye'den, büyük Türkiye rüyasının hakikate dönüşmesinden bahsediyor. Bu rüya hakikate dönecektir. Buna inanıyorum'' dedi. Bozdağ, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 730'uncusu düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, vatanın her bir karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını söyledi. Ataların ve şehitlerin döktüğü kanların birliğe, dirliğe, al bayrağa, bağımsızlığa, büyük Türkiye'ye güç ve hayat verdiğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu: ''Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliklerini, sadece tarihi bir olayın kutlaması olarak, sadece vakalar zincirinden bir olay olarak nitelendirirsek yanlış yaparız. Bugün anlamlıdır ve önemlidir. Milletimiz ve devletimiz için tarihi bir gündür. Bugünün anlamını, tarihi önemini milletimizin bugünü ve geleceği için kıymetini, doğru anlayıp, doğru anlatıp ve bunun gereklerini doğru yaptığımız zaman bu memleketi bize emanet eden gazilerimizin ve şehitlerimizin ruhu şad olacaktır. Atalarımız büyük ülke, vatan olmanın, başarılı olmanın ve gelecekte güçlü olmanın esaslarını ortaya koydular. O usulleri gündelik hayata geçirdiğimiz süre içinde üç kıtaya adaletle hükmeden, hem de 'kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz' diyecek kadar başka insanları hayran bırakan medeniyetler kurduk ve yaşattık. Bugün Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu bu medeniyetin izleriyle dolu. Ecdadın bize yadigarı olan bu izlere ve eserlere sahip çıkmalıyız, sahip çıktık, sahip çıkıyoruz.'' Bozdağ, yurt dışında kalan tarihi eserlere de sahip çıktıklarını belirterek, söz konusu eserlerin onarıldığını ve yeniden insanlığın hizmetine sunulduğunu bildirdi. Büyük ülke, büyük millet ve büyük devlet olmanın ancak ecdadını iyi tanımak ve anlamakla mümkün olabileceğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti: ''Büyük devlet olmanın yollarından en önemlisi ilim, bilim, sanat insanlarına, büyük maneviyat önderlerine sahip olmak ve onların yetiştiği ortamı hazırlamak, devletin de, milletin de onlara sahip çıkmasını temin etmekten geçiyor. Büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirmek, ancak Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin yolundan gitmekle olacaktır. Herkes büyük Türkiye'den, büyük Türkiye rüyasının hakikate dönüşmesinden bahsediyor. Bu rüya hakikate dönecektir. Buna inanıyorum. Çünkü, Osman Gazi'nin rüyası burada görüldü ve bu rüya büyük bir hakikate dönüştü. Üç kıtada adaletle hükmeden büyük bir devlet ve millet ortaya çıktı. Hala bugün Osmanlı'nın vasiyeti topraklarda Osmanlı büyük milleti, büyük bir özlemle anılıyor. Bugün ülkemizden orayı ziyaret edenler büyük bir sevgiyle saygıyla karşılanıp, bağrına basılınıyorsa bu bizim ecdadımızın ortaya koyduğu medeniyet anlayışının o yörelerde yeşerdiği düşünceden başka bir şey değildir.'' Konuşmanın ardından Bilecik Valisi İbrahim Akpınar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a üzerinde Osmanlı arması bulunan bir tablo hediye etti. Ertuğrul Gazi Vakfı da Bozdağ'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye üzerinde Osmanlı arması bulunan plaket verdi. Temsili göçün ardından kurulan çadırın önüne bayrak diken Bozdağ, temsili gelin alma törenine de katıldı. Tören, Yörük federasyonları ve derneklerinin tören geçişiyle sona erdi.