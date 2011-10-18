Büyük takas bugün





T24- Gazze Şeridi’nde iktidarı elinde bulunduran Hamas ile İsrail arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan dolaylı görüşmeler sonucunda geçen hafta varılan takas anlaşması bugün sonuçlandırılıyor.





Anlaşmaya göre, 25 Haziran 2006’da Gazze sınırındaki İsrail geçiş noktası Kerim Şalom’dan Gazze merkezli 3 militan grup tarafından kaçırıldığında onbaşı rütbesinde olan 1986 doğumlu İsrailli asker Gilad Şalit, 1027 Filistinli tutuklu karşılığında serbest bırakılacak.





Hürriyet'in haberine göre, bugünkü ilk aşamada 477 tutuklu salıverilecek. İsrail ve Filistin basınına göre takas süreci şöyle işleyecek:

- Gilad Şalit TSİ 07.00’de Gazze’de Kızılhaç veya Mısırlı bir yetkili tarafından alınıp Refah sınır kapısından Mısır’ın Sina Yarımadası’ndaki topraklarına geçirilecek.

İsrail aynı anda 27 kadın mahkûmu serbest bırakacak.

İsrail ordusunun Şalit’in döndüğünü resmen ilan etmesiyle İsrail Cezaevi Yönetimi, 450 Filistinli tutukluyu 2 gruba ayıracak. 100 kadar tutuklu Kızılhaç otobüsleriyle Batı Şeria’daki Ramallah’a gönderilip serbest bırakılacak.

Geri kalan tutukluların bir kısmı otobüslerle Gazze’ye gönderilecek. 26’sı Batı Şeria, 13’ü Doğu Kudüs ve 1’i Gazze’den olmak üzere 40 tutuklu ise, Hamas’ın yaptığı açıklamaya göre sürgün konusunda anlaşmaya varılan Türkiye, Suriye ve Katar’a sınırdışı edilecekler.

Gazze’den 137, Batı Şeria’dan 96, Doğu Kudüs’ten 14 tutuklunun evlerine dönmesine, bazılarına güvenlik kısıtlamaları getirilse bile izin verilecek. İsrailli 6 Arap da evlerine dönebilecek. 145’i Batı Şeria ve 18’i Doğu Kudüs’ten olmak üzere 163 tutuklu ise Gazze’ye sürgüne gönderilecek. Bunlardan 18’i 3 yıl sonra evlerine dönebilecek.

Aynı arada Şalit de, sivillere kapatılacak Sina’daki bir sınır kapısından karayoluyla İsrail’e girip, yakındaki bir askeri üsse götürülerek muayene edilecek. Ardından helikopterle Tel Aviv’in güneyindeki Tel Nof hava üssüne götürülecek ve ailesiyle buluşacak.

- İsrail’in ikinci aşamada serbest bırakacağı 550 kişilik Filistinli tutuklu grubu ise 2 ay içinde salıverilecek.







Müebbetliler bize gelecek





İsrail, er Gilat Şalit’e karşılık serbest bırakacağı Filistinli mahkumlardan 40’ını persona non grata ilan etti. Türkiye, defalarca müebbet hapse mahkum edilen militanların bir kısmına ev sahipliği yapacak.





Artık kıdemli başçavuş



Şalit 2006’da kaçırıldığında onbaşı rütbesindeydi. Esir olduğu dönemde önce çavuşluğa, ardından başçavuşluğa terfi etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Şalit’in kıdemli başçavuşluğa terfi ettiğini açıkladı.



