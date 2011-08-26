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Yaşam

Büyük Taarruz'un 89. yıl dönümü AFYONKARAHİSAR (A.A)

26 Ağustos 2011 03:51

-Büyük Taarruz'un 89. yıl dönümü AFYONKARAHİSAR (A.A) - 25.08.2011 - Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan, Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının çizilmesini sağlayan, Büyük Taarruz'un 89. yıl dönümü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Şuhut Atatürk Stadı'nda başlayan kutlamaların açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yok edilmekle karşı karşıya bırakılan Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal'in topladığı ordularla yeniden güç kazandığını ve Kocatepe'den verilen taarruz emriyle, zafere ulaştığının altını çizdi. Çanakkale Savaşı'nda 250 bin şehit verildiğini hatırlatan Balkanlıoğlu, şöyle dedi: ''Tüm şehitlikleri gezdim. Orada, Hakkarili, Diyarbakırlı, Bingöllü, Tuncelili, Afyonkarahisarlı şehitler koyun koyuna yatıyor. Bu da bu vatanın nasıl kazanıldığının bir göstergesidir. Bu güzel yurdumuzun kurtuluşu için Anadolu'nun dört bir yanından gelenlerin nasıl bir ruh içinde oldukları görsünler. Bu ruhu 89 yıl sonra yeniden yaşamak için buraya toplandık. Hepiniz bu kutsal topraklara hoş geldiniz. Allah bir daha bu millete Kurtuluş Savaşı göstermesin.'' Vali İrfanlıoğlu'nun konuşmasının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Türk'ün var oluşunun anlatıldığı gösteri katılımcıların beğenisini kazandı. Kutlamalar Sanatçı Bedirhan Gökçe'nin konseriyle devam etti. Kutlamalara Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Veli Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Genelkurmay Başkanlığını temsilen Tuğgeneral Rıza Çağatay Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığını temsilen Tuğgeneral İsmail Hakkı Önder, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını temsilen Tuğamiral Mesut Özel, Hava Kuvvetleri Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Hakan Taşkesen, Jandarma Genel Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Namık Boran, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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