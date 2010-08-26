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Yaşam

BÜYÜK TAARRUZ'UN 88. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI AFYONKARAHİSAR (A.A)

26 Ağustos 2010 10:38

-BÜYÜK TAARRUZ'UN 88. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI AFYONKARAHİSAR (A.A) - 26.08.2010 - Büyük Taarruz'un 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Atatürk'ün taarruz emrini verdiği 1874 rakımlı Kocatepe'de sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden başlayan ve yaklaşık 20 kilometre devam eden ''Zafer Yürüyüşü''nde binlerce kişi Kocatepe'de bir araya geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Altuntaş, burada yaptığı konuşmada, katılımcıları ''Türk ulusunun başka ulusların egemenliği altına girmeyi reddederek özgürlüğünü kazandığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı topraklara hoş geldiniz'' diyerek selamladı. Hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düştüğü Kocatepe'deki kutlamalar kapsamında, Marmaris Senfoni Orkestrası ve opera sanatçısı Hakan Aysev bir konser verdi. Kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. -GECEDEN NOTLAR- Türkiye'nin birçok ilinden gelen binlerce vatandaş katıldığı yürüyüşte, Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığına bağlı birlikler gece boyunca katılımcılara, çorba, hoşaf ve ekmek ikram etti. Jandarma Birlikleri, güzergahta geniş güvenlik önlemi aldı. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklığının 12 derecenin altına düşmesi nedeniyle bazı vatandaşlar ateş yakarak, bazıları ise battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştı.

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