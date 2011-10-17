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Çevre

Büyük sürmeli kızkuşları Şanlıurfa'da çıktı

Doğa Derneği araştırma ekibi, yılın ilk büyük sürmeli kızkuşu gruplarını Malazgirt ve Bulanık ovalarında tespit ettikten sonra Şanlıurfa Ceylanpınar'da sürm

17 Ekim 2011 03:00

T24 - Doğa Derneği araştırma ekibi, yılın ilk büyük sürmeli kızkuşu gruplarını Malazgirt ve Bulanık ovalarında tespit ettikten sonra Şanlıurfa Ceylanpınar'da sürmeli kızkuşlarına rastladı.
 


Yapılan sistematik gözlemler sonucunda 12 Ekim günü Ceylanpınar'da 506 bireyden oluşan büyük grup tespit edildi.


Türkiye'de ki 305 Önemli Doğa Alanından olan Ceylanpınar  çöl koşarı, ceylan, çöl kuyrukkakanı gibi bozkıra özgü olan türlere de ev sahipliği yapıyor.


Kazakistan ve Rusya’dan üreyen ve kışlarını Güneyde Yemen'den Kenya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada geçiren Sürmeli kızkuşları uzun göçleri esnasında Türkiye'de yüksek sayılarda geçit yapıyorlar. Bilinen en yoğun toplanma alanları ise Kazakistan ve Türkiye'de yer alıyor.


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