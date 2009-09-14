Büyük Oyun ilk sınavı geçti

Yönetmenliğini Atıl İnaç'ın yaptığı senaryosunu Avni Özgürel'in yazdığı Büyük Oyun filmi dünya prömiyeri için davet edildiği Montreal Film Festivali'nde büyük ilgiyle karşılandı.



Festival süresince dört gün üst üste gösterilen film, sinema eleştirmenleri ve yapımcıların beğenisini topladı. Montreal Film Festivali'nin Dünya Sineması'na Bakış çerçevesinde sunulan 50 film içinde en çok izlenen yapımlardan biri olan Büyük Oyun için Montreal'de yayınlanan Gazette'nin sanat editörü Denise Duguay "İntihar eylemcisine dönüşen iki kadının sert hikayesinin etkileyici, çarpıcı ve dengeli şekilde yansıdığı filmin finaline doğru iki kadın arasındaki diyaloğu yürek parçalayıcı buldum" yorumunu yaptı.



Ortadoğu ilgisi şaşırttı



Festivalde çok sayıda ülkenin dağıtımcı firması filmin kendi ülkelerinde izleyiciyle buluşması için girişimde bulunurken yönetmen Atıl İnaç "Kanada seyircisinin coğrafi olarak hayli uzak olduğu Ortadoğu'ya bu denli ilgi göstermesinin ve merakının beni şaşırttığını itiraf etmem gerek" diye konuştu. Filmin senaristi ve yapımcısı Avni Özgürel ise " Kriz odağı topraklarda insanlara hakim olan öfkenin nasıl teröre dönüştüğünün abartıya kaçmaksızın yansıtılmasıyla da ne söylenmek isteniyorsa onun söylenebileceğini görmek beni mutlu etti" dedi. Çekimleri Kuzey Irak, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'da gerçekleştirilen film, Irak Savaşı sırasında ailesi Amerikan askerleri tarafından katledilen Telaferli bir Türkmen kızı üzerinden sıradan insanların nasıl teröre sürüklendiğini anlatıyor