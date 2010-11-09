-BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'Ü ANIYORUZ ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 72. yıldönümü olan yarın, tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenler ve çeşitli etkinliklerle anılacak. Ankara'daki ilk tören yarın sabah Anıtkabir'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı, Büyük Önder'in 72 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te Anıtkabir'e çelenk koyarak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak. Aynı anda tüm yurtta sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek ve saygı duruşunda bulunulacak. Anıtkabir, devlet töreninin ardından, vatandaşların ziyaretine açılacak. Büyük Önder Atatürk, ölümünün 72. yıldönümünde yarın, yurdun dört bir yanında düzenlenecek törenlerle sevgi ve özlemle anılacak. Büyük Önder'in yaşama gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalacak, saygı duruşunda bulunulacak. Saat 09.05'te tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerimiz ile Anıtkabir'de gönderlerdeki bayraklar yarıya indirilecek, güneş batımına kadar bu şekilde tutulacak. Dolmabahçe Sarayı'nda ''Atatürk'ün Odası''nda da saat 09.05'de tören düzenlenecek. Odaya çiçek buketlerinin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve oda ziyarete açılacak. -ANMA ETKİNLİKLERİ- Bisikletliler Derneği, ''Atamızın Yolundayız'' etkinliği kapsamında, 81 ilden 81 bisikletli ile 500 kilometre pedal çevirerek, 10 Kasımda Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinden geçerek 10 Kasım Çarşamba günü Ankara'ya ulaşacak olan bisikletliler, aynı gün Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkacaklar. Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 72. yılında düzenleyeceği etkinliklerle anacak. Bu kapsamda rektörlük binası içinde ''Atatürk Resimleri Sergisi'' açılacak. Azeri Ressam Hikmet Beşirli ve Elanura Karayeva'nın hazırladığı yağlı boya sergide, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamından kesitler sunuluyor. Hafta boyuncu açık kalacak sergi, ücretsiz gezilebilecek. Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı Atatürk Fotoğrafları Sergisi de Karaman'da açıldı. Çeşmeli Kilise Sergi Salonu'ndaki sergi, 14 Kasıma kadar gezilebilecek. Atletizm Federasyonu, Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 72. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom Alanı'nda bir koşu düzenleyecek. İlköğretim okullu küçük kızlar ve küçük erkekler, ilköğretim okullu yıldız kızlar ve yıldız erkekler, lise ve dengi okullu genç kızlar ve genç erkekler, üniversite, akademi ve yüksek okullu bayanlar ve erkekler kategorilerinde yapılacak yarışlar, 1500 metre ile 6000 metre arasında değişecek. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, 53 ressamın A.O.Ç. Müdürlüğüne bağışladığı yağlı boya resim çalışmalarından oluşan ''Atatürk Evleri Yağlı Boya Resim Sergisi'' 6 Kasımda açıldı. -ATATÜRK, EN SEVDİĞİ OPERAYLA ANILACAK- Atatürk, askeri ataşe olarak genç yaşta gittiği Bulgaristan'da sevdiği, her bölümünü ezbere bildiği ve kimi zaman gözyaşları içinde dinlediği ''Tosca'' eşliğinde anılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Ata'nın ebediyete intikalinin 72. yıldönümü olan 10 Kasım'da, Ulu Önder için en sevdiği operanın konser versiyonunu seslendirecek. Ayrıca Ankara Devlet Opera ve Balesi, yarın saat 12.00'de Opera Sahnesi'nde ''Atatürk'ü Anma Konseri'' düzenleyecek. Büyük Önder Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirileceği konserde koroyu Mustafa Erdoğan yönetecek. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ''Atatürk'ü Anma Konseri''nde Türk müzik dünyasının efsanelerinden ünlü piyanist İdil Biret'i konuk edecek. Samsun ve Antalya Devlet Opera ve Balesi de 10 Kasımda Atatürk'ü anma konseri gerçekleştirecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü, ölümünün 72. yılında ''Atatürk'ün Sesi'' adlı eserin de sunulacağı özel bir programla anacak. İzmir'in iki sanat kurumu İZDSO ve İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma özel etkinliği olarak, Sabri Tuluğ Tırpan'ın yazdığı ''Kahraman Türk Kadınları'' oratoryosunun dünya prömiyerine imza atacak.