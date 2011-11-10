-Büyük Önder Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında anıldı İSTANBUL (A.A) - 10.11.20011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 73 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında düzenlenen törenle anıldı. Sarayın Harem Bölümü 71 numaralı odasında düzenlenen anma töreni, TBMM Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının çelenklerini Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine bırakılmasıyla başladı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, TBMM İdare Amiri Mustafa Kabakcı, İstanbul Vali Yardımcısı Harun Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, Türkiye Ermeniliği Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan'ın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Mavi Salon'a geçen Kabakcı, Dolmabahçe Sarayı Özel Defteri'ni imzaladı. TBMM İdare Amiri Kabakcı, deftere şunları yazdı: ''Aziz Atatürk, ideallerle ve mücadelelerle geçmiş bir ömrün sona erdiği günde huzurundayız. Aziz Atam, kurduğun devlet güçlenerek yoluna devam ediyor. 1937'de işaret ettiğin kardeş devletlerimiz de kuruldu. Şu anda yeryüzünde Türk milletine ait 6 tane bağımsız devletimiz var. Gösterdiğin hedefler doğrultusunda dünyanın en güçlü Türk Devleti'ni kurmanın azmi ve gayreti içindeyiz. İlke ve inkılaplarından vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Türk Cumhuriyeti'ni bizi emanet eden siz ve silah arkadaşlarınıza minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhun şad olsun.'' Kabakcı, daha sonra yazdığı metni yüksek sesle okudu. Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumduğu odada Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında 2 er saygı nöbeti tuttu. Nöbet tutan erlerin tören sırasında duygulandığı görüldü. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu oda, sabah saatlerinden itibaren 7'den 70'e vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri karanfilleri, Atatürk'ün yatağına ve çevresine bıraktı. Atatürk'ün odasında gerçekleştirilen resmi tören, muayede (tören salonu) ve sarayın dışına konulan ekranlardan da izlendi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu oda, törenin ardından tekrar vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu arada, Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ''Fotoğraflarla Atatürk'' ve ''Dönemin Basınında 10 Kasım'' sergileri de ziyarete açıldı.