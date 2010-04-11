Büyük okyanus'ta tsunami uyarısı

T24- Büyük Okyanus'ta yer alan Solomon Adaları şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssünün 100 kilometre içindeki kıyılarda yıkıcı tsunami uyarısı yapıldı.
Solomon Adaları'ndaki depremi ABD Jeolojik Araştırma Merkezi duyurdu.
Sarsıntının merkez üssü Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları'ndan Kira Kira'nın 97 kilometre güneybatısı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünün 7,1 olduğunu açıkladı.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise, depremin merkez üssünün 100 kilometre içindeki kıyılarda yıkıcı olabilecek tsunamilere yol açabileceği uyarısı yaptı.