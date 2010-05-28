Büyük Okyanus'ta 7,2'lik deprem

T24 - Büyük Okyanustaki Vanuatu Adası yakınlarında, 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası verilen tsunami alarmı kısa bir süre sonra kaldırıldı.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha önce 7,6 olarak açıklanan depremin büyüklüğünün, 7,2 olduğunu bildirdi.



Merkezi Vanuatu'nun Santo Adası'na 244 kilometre mesafede, denizin 36 kilometre dibinde olan depremin ardından tsunami alarmı verilmişti.



Pasifik Tsunami Merkezi, kısa bir süre sonra Vanuatu, Solomon Adaları ve Yeni Kaledonya için verdiği tsunami alarmını kaldırdı





