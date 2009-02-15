Büyük Menderes taştı

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, şiddetli yağmur nedeniyle Büyük Menderes Nehri taşınca Söke- Bağarası karayolu trafiğe kapatıldı.



Söke'de devam eden yağış nedeniyle Menderes Nehri'nde su seviyesi yaklaşık 6.5 metreye ulaştı. Nehrin suyu, Söke-Bağarası Karayolu'na taştı. Bunun üzerine karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.



Söke Kaymakamı İsmail Demirhan, Karayolları Bölge Müdürü Erol Altun, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Süleyman Aksoy ve köy muhtarları bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Demirhan, Çine Barajı'nın bitmesiyle bu sıkıntının tamamen aşılacağını belirtti. Bölgede yağışların bir süre daha devam edeceği yönündeki ilçe meteoroloji müdürlüğü açıklamasını hatırlatan Kaymakam Demirhan, “Üzücü bir olayın yaşanmaması için Söke-Bağarası karayolu kapatıldı. Vatandaşlarımızdan bir süre bu yolu kullanmamalarını istiyoruz. Bağarası istikametinden Söke'ye gelecek olan vatandaşlarımız alternatif yolları kullanabilirler'' dedi.



Jandarmanın yolun trafiğe kapandığı bölümde gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Demirhan, yolun yeniden ulaşıma açılmasına karar verildiğinde, gerekli duyuruları yapacaklarını söyledi.



Karayolları Bölge Müdürü Erol Altun da Burunköy Köyü'nün korunması için yapılan setlerin yanlış yerde olduğunu öne sürerek, bu setler yüzünden Menderes Nehri'nin kendi yatağında akmadığını söyledi. Altun, Söke-Bağarası arasında pek çok dere yatağı bulunduğunu belirterek, ``Bu dere yatakları faaliyete geçerse, yola suyun basması önlenebilir. Yoksa her şiddetli yağmurlarda bu manzaralar yaşanır'' dedi.



(DHA)