Büyük İstanbul Tüneli Projesi ile iki yaka arasında ulaşım kaç dakikaya inecek?

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan tek tüpte hem karayolu hem de demiryolunun olduğu 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 23 Aralık'ta ihale edilecek. Projeyle İncirli'den, Söğütlüçeşme'ye hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada, Hasdal Kavşağı'ndan Çamlık Kavşağı'na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde ilk adım olarak etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 14 Aralık'ta yapılacağı duyurulan ihale, 23 Aralık'a ertelendi. Söz konusu iş kapsamında karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor.

Hem karayolu hem demiryolu

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolunun olduğu, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da iki şeritli lastik tekerli araç geçişine uygun olarak yapılacak.

Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin bir ayağı, Avrupa Yakası'nda E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu aksında Hasdal Kavşağı'ndan başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

14 dakikada Avrupa'dan Anadolu yakasına

Tünel, 9 metro hattıyla, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak. Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı'ndan Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon yolcu yararlanması bekleniyor.