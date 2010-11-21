-BÜYÜK İSTANBUL OTOGARINDA YOĞUNLUK İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşü nedeniyle Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilinin son gününde, İstanbul'a dönen vatandaşların bulunduğu araçlar, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarında ve çevre yollarda yoğunluğa neden oldu. İstanbul Seyahat Trakya Bölge Sorumlusu Oktay Kamacı, İstanbul'un gidiş dönüşlerdeki yoğunluğu kaldıramadığını belirterek, otogar girişinde arabalar kısıtlı alınmasına rağmen yoğunluk yaşandığını söyledi. Ulaştırma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kamacı, ''Bu yoğunluğu bekliyorduk. 7 günde insanları bir yerlere gönderdik, 2 günde evlerine ulaştırmaya çalışıyoruz'' dedi. Kamacı, hacca giden araçların da potansiyeli yüzde 25 oranında etkilediğini, 80 ek sefer koyduklarını ancak bu seferlerin şehre dönüş için yetersiz kaldığını kaydetti. -ATATÜRK HAVALİMANINDA YOĞUNLUK- Kutsal topraklarda hac görevlerini tamamlayan hacılar ile 9 günlük bayram tatilinin son gününde İstanbul'a havayoluyla dönen tatilciler, Atatürk Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatilin ardından havayoluyla İstanbul'a dönen yolcular Atatürk Havalimanı iç ve dış hat terminallerinde yoğunluk yaşanmasına yol açıyor. Kutsal topraklardan hac görevlerini yerine getirdikten sonra dönen hacılar ile onları karşılamaya gelen yakınları, Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş terminalindeki yoğunluğu daha da artırıyor. TAV işletmelerince yolcu çıkış kapısı ile karşılama alanı arasına konulan bariyerlerle hacılar ile yakınlarının buluşmaları sağlanıyor.