Büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırınca kalp spazmı geçirdi

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde zabıta memuru olarak çalışan Hasan Hakan Uslu, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırınca fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalp spazmı geçirdiği belirlenen Uslu'nun 5 ay önce Şans Topu’ndan 257 bin lira kazandığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, 0556013 numaralı çeyrek bilete isabet eden 55 milyon liralık büyük ikramiyeyi ’0556073’ numaralı biletiyle tek rakamla kaybeden 2 çocuk babası Hasan Hakan Uslu, sonucu görünce fenalaştığını söyledi. Yakınları tarafından götürüldüğü hastanede kalp spazmı geçirdiğinin belirlendiğini belirten Uslu, bileti bayii Erdal Çetin’den satın aldığını söyledi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Uslu, "Büyük ikramiyeyi kaçırdık. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkmıştır. Mezitli bölgesine faydalı olur inşallah. Bölgemizde umarım fabrika açar. İşsiz arkadaşlara iş verir, ekmek verir. Erdal Çetin kardeşimiz 5 ay önce yine yapacağını yaptı bana sağ olsun. Hafta sonu ailemle birlikte Cennet Cehennem’e kahvaltıya gitmiştik. Şans Topu oynadım. 257 bin lira kazandım. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük ikramiyenin 3 teselli ikramiyesini de satan 15 yıllık seyyar satıcı Erdal Çetin ise talihliye hayırlı olması temennisinde bulundu. Çetin, 2012’de 40 milyon olan büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti yine kendisinin sattığını ifade eden Çetin, "O yıl da Adana’dan getirilen bileti Mersin’de ben satmıştım. Bu yıl da aynısı oldu. Umarım bu kişi bu parayı değerlendirebilir. Mersinimize büyük bir işyeri açabilir yanında elemanlar çalıştırabilir. Çok işsiz insanlarımız var Mersin’de. Benim bir beklentim yok. Başkaları için bir şeyler yapsa yeter. Mersinimiz için hayırlı uğurlu olur"diye konuştu.