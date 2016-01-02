T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırınca kalp spazmı geçirdi

Mersin'de yaşayan Hasan Hakan Uslu, 5 ay önce de Şans Topu'ndan 257 bin lira kazandığını söyledi

02 Ocak 2016 18:45

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde zabıta memuru olarak çalışan Hasan Hakan Uslu, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırınca fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalp spazmı geçirdiği belirlenen Uslu'nun 5 ay önce Şans Topu’ndan 257 bin lira kazandığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, 0556013 numaralı çeyrek bilete isabet eden 55 milyon liralık büyük ikramiyeyi ’0556073’ numaralı biletiyle tek rakamla kaybeden 2 çocuk babası Hasan Hakan Uslu, sonucu görünce fenalaştığını söyledi. Yakınları tarafından götürüldüğü hastanede kalp spazmı geçirdiğinin belirlendiğini belirten Uslu, bileti bayii Erdal Çetin’den satın aldığını söyledi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Uslu, "Büyük ikramiyeyi kaçırdık. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkmıştır. Mezitli bölgesine faydalı olur inşallah. Bölgemizde umarım fabrika açar. İşsiz arkadaşlara iş verir, ekmek verir. Erdal Çetin kardeşimiz 5 ay önce yine yapacağını yaptı bana sağ olsun. Hafta sonu ailemle birlikte Cennet Cehennem’e kahvaltıya gitmiştik. Şans Topu oynadım. 257 bin lira kazandım. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük ikramiyenin 3 teselli ikramiyesini de satan 15 yıllık seyyar satıcı Erdal Çetin ise talihliye hayırlı olması temennisinde bulundu. Çetin, 2012’de 40 milyon olan büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti yine kendisinin sattığını ifade eden Çetin, "O yıl da Adana’dan getirilen bileti Mersin’de ben satmıştım. Bu yıl da aynısı oldu. Umarım bu kişi bu parayı değerlendirebilir. Mersinimize büyük bir işyeri açabilir yanında elemanlar çalıştırabilir. Çok işsiz insanlarımız var Mersin’de. Benim bir beklentim yok. Başkaları için bir şeyler yapsa yeter. Mersinimiz için hayırlı uğurlu olur"diye konuştu.

ETİKETLER

hakan uslumilli piyangotek rakamla kaçırdı

İlgili Haberler

Milli Piyango 2016 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı, işte sıralı tam liste

55 milyon liralık büyük ikramiye 0556013 numaralı çeyrek bilete çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24