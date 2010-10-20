Büyük ikramiyeyi çöpe attılar

T24- İngiltere’de, Avrupa çapındaki EuroMillions adlı piyangonun iki hafta önce yapılan çekilişin bugüne kadar verilen en büyük ikramiye 113 milyon sterlin kazanan yaşlı çiftin, büyük ikramiyeyi kazanan kuponu çöpe attıkları ortaya çıktı.



Avrupa çapındaki EuroMillions adlı piyangonun iki hafta önce yapılan çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu merakla beklenirken, ülkenin Coventry bölgesinde yaşayan ve güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan yaşlı bir kadın,113 milyon sterlin değerindeki büyük ikramiyenin sahibi olduğunu, ancak 70 yaşındaki kocasının kuponu çöpe atmış olabileceği iddia etti.



“Dünyam başıma yıkıldı”

Yaşlı kadın, “Kazanan numaranın Coventry bölgesinde satın alındığını gazete okuduktan sonra her hafta oynadığım loto numaralarını kaydettiğim not defterimi kontrol ettim. Numaraların ikramiyeyi kazanan numaralarla ayını olduğunu gördüğümde gözlerime inanamadım. Eşime hemen kuponu getirmesinin bir kez daha gözden geçirmesini söyledim. Kuponu çöpe attığını söylediğinde bütün dünyan başıma yıkıldı” dedi.



Herhafta düzenli olarak loto oynadığını belirten talihsiz kadın, “Evin altını üstüne getirdim. Eşimin ceplerini ve çantamı kontrol ettim. Ve ona “bir daha asla benden kupon alamayacağını’ söyledim. Ona verdiğim herşeyi kaybetti. Dün akşam çöpte bulduğun başka bir kupon ise 10 sterlin kazanmış’ diye dert yandı.



Robbie Williams’dan daha zengin olacaklar

Yaklaşık 50 yıldır evli olan yaşlı çiftin, büyük ikramiyenin yasal sahipleri oldukları ve her geçen gün 8.500 sterlin faiz kaybettikleri belirtiliyor.



Ayrıca EuroMillions’un bugüne kadar verdiği en büyük ikramiyeyi kazanan çiftin, Robbie Williams, David Bowie ve Rod Stewart gibi ünlülerden daha zengin olacak ve İngiltere’nin en zenginleri listesinde 589. sıraya yerleşecekleri kaydedildi.



