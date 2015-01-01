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Büyük ikramiye lise öğrencisine mi çıktı?

Niğde'de Milli Piyango'nun çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyesinin isabet ettiği talihlinin bir lise öğrencisi olduğu iddia edildi

01 Ocak 2015 20:48

Milli Piyango'nun çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyesinin isabet ettiği Niğde'de büyük sevinç yaşanıyor. "2692160" numaralı çeyrek bileti satan bayi, büyük ikramiyenin bir lise öğrencisine çıktığının konuşulduğunu söyledi.

Uğur Mart'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Niğde'de 12,5 milyon TL'nin isabet ettiği bileti satan 51-022 Nolu Milli Piyango Bayi Erkan Sayar, sabah ilk iş olarak işyerinin camına "50 trilyon bizde" yazısı astı. Sayar, daha önce de büyük ikramiye isabet eden birçok bilet sattığını belirtirken, 50 bin TL teselli ikramiyesinin isabet ettiği biletlerden 20'sinin de yine Niğde'de satıldığını söyledi.

 

'Niğdeliler bilet yönünden şanslı'

 

12,5 milyon TL'nin bir lise öğrencisine isabet ettiğini iddia eden Sayar şunları söyledi:

"Bizim bayi şanslı bir bayi. Biz bununla beraber 4'üncü büyük ikramiyeyi veriyoruz. 3 yıl önce 600 bin liralık büyük ikramiye vermiştik bayimizden. 2000 yılında 500 bin lira verdik. Niğdeliler bilet yönünden şanslı. Biz 35 bin bilet sattık. 12,5 milyon lira kazanan kişinin bir öğrenci olduğu söyleniyor. Ancak henüz kendisiyle bir irtibatımız olmadı."

Vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kime isabet ettiğini merak ediyor.

 

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