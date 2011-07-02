-BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI VERESİYE SİGARA ALDI ANTALYA (A.A) - 02.07.2011 - Süper Loto oyununda 6 bilerek 11 milyon 295 bin 86 lira kazanan Antalyalı talihlinin, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrendikten sonra, marketten veresiye sigara aldığı ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek 11 milyon 295 bin 86 lira 5'er kuruş ikramiye kazanan 2 talihli arasında yer alan Antalya merkez Aksu ilçesinin Solak Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Hasan Yörük, suskunluğunu sürdürüyor. Talihlinin ağabeyi Solaklı Köyü Muhtarı Adem Yörük, kardeşini sakladıklarını ve bir süre ortaya çıkmayacağını söyledi. Kardeşinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Yörük, ''Talihlinin oğlu borçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Kendisi de bir süre önce bankadan 7 bin lira ihtiyaç kredisi çekti. Bu sayede o borçlarını kapatıp rahat bir hayat sürer'' dedi. Kardeşinin gelecekle ilgili bir plan kurmadığını anlatan Yörük, ''Bana 'çevremdeki insanlara bir miktarını dağıtacağım. İhtiyacı olanlara yardım edeceğim' dedi'' diye konuştu. Talihlinin yakın arkadaşı Adnan Arıkan ise ''Her gün buluşup Aksu ilçesine gezmeye giderdik. İçine kapanık, dertlerini anlatmayan bir insandı. Umarım köye faydalı bir şeyler yaptırır. Köyümüze sağlık ocağı yaptırırsa mutlu oluruz'' dedi. Köydeki marketin sahibi Abdullah Kaya ise talihlinin sabah 08.20 sıralarında marketine geldiğini anlattı. Kaya, şöyle konuştu: ''Sabah market elinde bir kağıtla geldi. Kağıdı bana verdi ve 'Bu numaraları kontrol eder misin?, Büyük ikramiye Antalya'ya çıkmış. Belki de bana çıkmıştır' dedi. Televizyondan kontrol ettik. 'Bana çıkmış' diye bağırdı. Öyle abartılı bir sevinme göstermedi. Sanki 11 milyon lira kazanmamış gibiydi. Sakin bir şekilde sigara istedi. Parası olmadığı için sigarayı veresiye yazdırdı ve gitti. Evinin balkon demirlerine ayaklarını uzatarak sigara içti.'' Talihli Yörük'ün markete geldiği ve numaraları kontrol ettiği anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.