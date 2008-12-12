Büyük ikramiye hayal kurduruyor

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı çekilişinde vereceği 25 milyon YTL büyük ikramiye için ilginç hayaller kuruluyor.



Kişilerin sorunları ve sıkıntıları yanında özlem ve beklentilerine ilişkin ip uçları veren hayaller, bir internet sitesinde yarışıyor. Sitede “Bu yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon YTL size çıksa ne yapardınız”sorusu yöneltilerek, katılımcılardan sıra dışı hayallerini yazarak kampanyaya katılmaları isteniyor.



İsteklilerin siteye üye olarak katılabildiği 5 hafta süreli kampanyayla, her hafta en fazla oy verilen hayalleri yazanlara çeşitli ödüller veriliyor. Kampanya sonunda en fazla oy alan 100 hayalin içinden jürinin belirleyeceği bir hayalin sahibine ise motosiklet verilecek.



Hayallerden bazıları



Yüzlerce kişinin katıldığı kampanyada, “fakirlere yardım ederdim”, “annemi en iyi doktora götürürdüm” gibi sıradan hayallerin yanı sıra “kendimi estetik ameliyatla Brad Pitt gibi yakışıklı yaptırır, hayatımı yaşardım” gibi tebessüm uyandıran, “Kurtlar Vadisi’nde bir dakika da olsa mafya rolünde oynardım” gibi düşündüren hayaller de yarışıyor.



25 milyon YTL büyük ikramiye için kurulan hayallerden bazıları şöyle:

- Karga sesime rağmen albüm yapardım.

- ‘İhtiyacı olanlara veririm’ yalanını uydurmaz, değerlendirme yoluna giderdim.

- Taksi plakası alırdım.

- Kendi uzay filomu kurar uzay turizmi işine girerdim.

- Sadece Anadolu takımları için bir spor gazetesi kurardım.

- Piyasadaki bütün Çin malı telefonları alırdım.

- Oğluma çok güzel bir sünnet düğünü yaptırırdım.

- En iyi safkan atı alırdım.

- Hülya Avşar ile bir akşam yemeği yerdim.

- Beyaz Show’a çıkardım.

- Titanik-2’yi çekerdim.

- O kadar para ile Obama’nın maliye bakanı olabilirim.

- Galatasaray’a bağışlardım.

- Annemi Hacca yollardım.

- Babama bütün Fransız filmlerinin birer kopyasını getirirdim.

- 250 deve kestirir, etini 2 bin 500 kişiye dağıtırdım.

- Appiah, Aurelio, Tuncay ve Zico’yu Fenerbahçe’ye getirirdim.

