-Büyük ikramiye bileti Mersin'de satılmış MERSİN (A.A) - 04.01.2012 - Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 4 talihliden birinin biletini Adana'da değil, Mersin'de seyyar bayiden satın aldığı bildirildi. Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Mahmut Tekinerdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'deki şubenin yaklaşık 3 yıl önce kapanmasından dolayı bayilerin sattığı biletlerin tamamını Adana'dan temin ettiklerini söyledi. Bu yıl yılbaşı çekilişi için 5 milyon lira değerinde 20 bin bilet alarak bayilere dağıttıklarını belirten Tekinerdoğan, ''Bayilerimizin biletlerin arkasında kendi kaşeleri vardır. Bayilerimizden Erdal Çetin'in büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini sattığını biz onaylıyoruz. Çıkış başbayi olarak Adana Şubesi gözüküyor doğal olarak. Ama bilet Mersin'de satılmış'' diye konuştu. Teselli ikramiyesi çıkan iki bileti gösteren Tekinerdoğan, ''Büyük ikramiye Mersin'de. Teselli ikramiyeleri de işte bu 10'ar bin liralık iki bilette. Satan bayi 33000890 Nolu bayimizdir. Çıkana hayırlı olsun. İnşallah iş yapan birine çıkmıştır ve 100-200 kişi kapısında çalışır. Biz onlara da çıkmış sayarız'' dedi. -Ailece şans dağıtan bayiler- Mersin'de 12 yıldır Milli Piyango bileti satan Erdal Çetin (26), yılbaşı özel çekilişinde 40 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 4336149 numaralı çeyrek biletlerden birisini sattığını iddia etti. Bileti sattığının Milli Piyango İdaresi tarafından onaylandığını anlatan Çetin, ''Bir koçan 100 bilettir ve bunları 10'ar seri halinde ayrı kişilere sattım. Teselli ikramiyelerinden sonu 19 ve 29'la biten iki bilet idareye ulaştı. Sonu 39'la biten biletin teselli ikramiyesi de Adana'dan alınmış'' diye konuştu. Bileti kime sattığını bilmediğini belirten Çetin, sürekli bilet sattığı iki kişiye teselli ikramiyesi verdiğini vurgulayarak, ''Tanıdığım bir kişi daha var, o olabilir diye düşünüyorum. Umarım ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Biletleri Pozcu semti ve Mezitli ilçesinde satıyorum. Yılbaşında da 100 bin liralık bilet sattım. Bileti sattığım kişiden hiçbir beklentim yok. Güle güle harcasın. Biz babam, ağabeyim ve ben ailece 1998'den beri milli piyango bileti satıyoruz. Ağabeyim de daha önce çok ikramiye verdi.''